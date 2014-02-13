  • Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı Bu haber 02 Mart 2017, Perşembe 15:41:04 tarihinde eklendi
    TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    MADDE 1 – 13/2/2014 tarihli ve 28912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

     

    “(13) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi kapsamına girenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilir. Taksit tutarı, her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, İdarece her dönem için yeniden hesaplanır ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılır.”

     

    MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.
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YORUMLAR

7 Yorum

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  • resim Ferhat erdemir Editöre şikayet et 02 Mart 2017 Perşembe 15:43 hamit abi tüm aylığı kesilipte maaş almayan şehit yakınlarımı kullanabilir öyle anladık ama 44 Yanıtla
  • resim Kubilay GÜL Editöre şikayet et 02 Mart 2017 Perşembe 22:41 Merhabalar, benim babam kıbrıs gazisi faizsiz konut kredisinden neden kıbrıs gazileri faydalanamiyor veya kıbrıs gazilerinin faydalana bilecegi bu tür olanaklar varmı beni bilgilendirirmisiniz. Iyi çalışmalar. 36 Yanıtla
  • resim ali demircan Editöre şikayet et 09 Mart 2017 Perşembe 14:41 bu düzenleme ile sivil şehit gazi yakınları da faizsiz konut kredisinden faydalanabilirler mi? en kısa sürede cevabınızı bekliyorum. 18 Yanıtla
  • resim ismail koldan Editöre şikayet et 13 Mart 2017 Pazartesi 09:32 ben şehit kardeşiyim anne baba öldüğünden dolay maaş veya başka şey almıyoruz ben şehit kardeşi olarak memur olarak işe girdim ben toplu kotundan faydalanabilirmiyim mümkünse beni bilinçlendirebilirmisiniz hürmet ve saygılar 10 Yanıtla
  • resim Muzaffer akkuş Editöre şikayet et 15 Mart 2017 Çarşamba 13:33 Hamit bey şehidin tek çocuğu erkek çocuk 18 yaşını doldurmuş ise malüllük yetim aylığı kesilir başka kardeşi olmaması ane nin evlenmesi ve tek çocuk olmasi sebebiyle budurumda aileden yetim aylığı kesilkesilir lakin memur olarak çalışmakta olan şehit çocuğu sGK tarafından faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi allamaktadir 15 temuz terör maduru şehit gazi ler malüllük derecesi olmayan gazilerimiz de aylık almadan memur maaşları ön görülmüş faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi verilmiştir şehit ve gazi aileleri arasinda ayirima yol açmıştır eski yeni senin benim deyil hepsi bu vatanın şehitleri ve emanetleri dir şehidin tek çocuğu erkek çocuk lari 18 yaş üstü olmasi yetim aylığı kesilkesilir lakin memur maşi var maduriyetin giderilmesini faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi verilmesini talep ediyoruz. 8 Yanıtla
  • resim Esme karakulak Editöre şikayet et 31 Mart 2017 Cuma 23:15 Ben şehit annesiyim faizsiz konut kredisinden faydalandim 2.hakkin çıkma gibi bir olasılık varmı acaba bilgisi olan varmi 2 Yanıtla
  • resim Tamer Editöre şikayet et 14 Mart 2017 Salı 19:58 Ben de askerde sakatlandim mehmetcik vakfindan yardim alıyorum ben de bu faizsiz konut kredisinden yararlanabilir miyim numaram 05315069433 0 Yanıtla

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