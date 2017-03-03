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Şehit Engin Karaman Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 03 Mart 2017, Cuma 08:39:38 tarihinde eklendi



Şehit J. Er Engin Karaman’ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin ailesi katıldı. Bafra Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi. Etiketler:

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