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Şehit Engin Karaman Kabri Başında Dualarla Anıldı
Bu haber 03 Mart 2017, Cuma 08:39:38 tarihinde eklendi
Balıkesir Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 29.02.1992 tarihinde köy devriyesi ve yol arama görevi dönüşü içinde bulunduğu askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan J. Er Engin Karaman şahadetinin 25.Yılında Bafra’nın Koruluk köyünde kabri başında dualarla anıldı.
Şehit J. Er Engin Karaman’ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.
Bafra Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
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