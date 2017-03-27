  • Mehmetçik Vakfından Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine Ziyaret Mehmetçik Vakfından Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine Ziyaret Bu haber 06 Mart 2017, Pazartesi 10:17:04 tarihinde eklendi
    TSK MEHMETÇİK VAKFI SAMSUN TEMSİLCİSİ EM. KUR. ALB. İBRAHİM YILDIRIM’DAN VEFAT EDEN GAZİ TEKİN SİVRİ’NİN AİLESİNE VE BAFRA ŞEHİT AİLELERİ GAZİLER DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım merhum Gazi Tekin Sivri’nin ailesine ve Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

    TSK. Mehmetçik Vakfı Samsun temsilcisi Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım 20.02.2017 günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gazi Tekin Sivri’nin ailesine Bafra Fevzi Çakmak mahallesinde evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğine geçen Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırımı dernek başkanı Mümine Ersin ve derneğin üyeleri şehit aileleri ve gaziler karşıladı. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Yıldırım Mehmetçik Vakfının çalışmaları hakkında bilgi verdi.


    Derneğin faaliyet ve etkinliklerini takip ve takdir ettiğini belirten Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Em. Kur. Alb. İbrahim Yıldırım şehit aileleri ve gazilere hizmetleri, hassasiyetleri ve dernek binalarının düzeninden dolayı Başkan Mümine Ersin ve yönetim kuruluna teşekkür etti.


     

    Dernek başkanı Mümine Ersin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.
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  • resim Gazi Ali Editöre şikayet et 27 Mart 2017 Pazartesi 20:09 1.2.3.4. derecelerde olduğu gibi yani sinsileyi takip eden, 1200-1100-1000-900-800-700 lira şeklinde ödeme planı bekliyoruz. Vakıf yetkililerine duyrulur. Birde konuyu ilgilendirmeyenler zıplamasın bizahmet. Kimsenin hakkında kesip bize verin demiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. 0 Yanıtla

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