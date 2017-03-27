Mehmetçik Vakfından Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine Ziyaret

Bu haber 06 Mart 2017, Pazartesi 10:17:04 tarihinde eklendi

TSK. Mehmetçik Vakfı Samsun temsilcisi Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım 20.02.2017 günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gazi Tekin Sivri’nin ailesine Bafra Fevzi Çakmak mahallesinde evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğine geçen Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırımı dernek başkanı Mümine Ersin ve derneğin üyeleri şehit aileleri ve gaziler karşıladı. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Yıldırım Mehmetçik Vakfının çalışmaları hakkında bilgi verdi.





Derneğin faaliyet ve etkinliklerini takip ve takdir ettiğini belirten Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Em. Kur. Alb. İbrahim Yıldırım şehit aileleri ve gazilere hizmetleri, hassasiyetleri ve dernek binalarının düzeninden dolayı Başkan Mümine Ersin ve yönetim kuruluna teşekkür etti.





Dernek başkanı Mümine Ersin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.