3713 nolu kanuna göre 2014 - 2016 yılları arasında atananlar yani bizler muhendis olarak resmiyette görünüyoruz ancak mühendislik yapamıyoruz nedeni ise kurumumuzda mesleğimize uygun pozisyon yok buda bizi hem maddi hemde manevi olarak çok etkiliyor. Bu duruma bir an önce çözüm istiyoruz çözümde mesleğimizi yapabileceğimiz kuruma bir defaya mahsus geçiş hakkı verilmesidir. Şehit gazi ve yakınlarının Bu mağduriyetine bir an önce çözüm istiyoruz. İlginize teşekkür ederiz.

Erdal KARADENİZ

07 Mart 2017 Salı 11:35

Bu konunun onemsenmesi ve cozumunun basit oldugunu kadar onemli bir mesele oldugununda bilinip bir an once bu hakkin verilmesini sayin yetkililerimiz den bekliyoruz.,Tum arkadaslarimiza ve ilgili yetkililerimize ve gazihaber. com a tesekkur ediyorum.