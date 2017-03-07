Şehit Yakınları ve Gaziler Ünvanlarına Göre İşlerde Çalışmak İstiyorlar

Bu haber 07 Mart 2017, Salı 09:42:15 tarihinde eklendi

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÜNVANLARINA GÖRE İŞLERDE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR;

Sayın şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla ilgili dernek, vakıf ve kuruluş yetkilileri,



Bizler 3713 sayılı terörle mücadele kanunu ek1’inci maddesine istinaden 2014 nisan-2016 ağustos arası kura usulü meslek unvanlarımızla ilişkisi olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına memur unvanıyla atanarak 668 sayılı kanun hükmünde kararnameye istinaden meslek unvanlarımıza uygun kadroya geçen şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyız.

Bizler kurumlarımızda meslek unvanlarımıza uygun kadro olduğundan kadrolarımıza geçirildik ama kurumlarımızda mesleğimize uygun pozisyonlar bulunmamakta bu sebeple de çoğumuz mühendis, tekniker, teknisyen vb. Unvanlarımızı almamıza rağmen kurumlarımızda ilgili alanlarımıza uygun pozisyonlar olmadığından görevlerimizi yapamıyoruz,

Örneğin aile ve sosyal politikalar bakanlığında tekstil mühendisi, kimya mühendisi, haberleşme teknisyeni ; sosyal güvenlik kurumunda orman mühendisi , ziraat teknikeri, maden mühendisi, jeofizik mühendisi gibi. Bizler şuan unvanlarımıza geçmemize rağmen mesleklerimizi yapamıyoruz.

Sizden istirhamımız bu maruzatımızı yetkililere ulaştırmanız ve başbakan binali yıldırım’ın talimatına istinaden üzerinde çalışılan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarıyla ilgili ortak kanun tasarısı metnine sorunumuza çözüm tutan maddenin de eklenmesini ve bizlerin mesleğimize uygun kurumlara naklen geçiş yapabilmemizi sağlamanızı talep ediyoruz. Saygılarımızla.