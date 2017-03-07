  • Şehit Yakınları ve Gaziler Ünvanlarına Göre İşlerde Çalışmak İstiyorlar Şehit Yakınları ve Gaziler Ünvanlarına Göre İşlerde Çalışmak İstiyorlar Bu haber 07 Mart 2017, Salı 09:42:15 tarihinde eklendi
    Ünvana göre atamalarla ilgili Şehit yakınları ve Gazilerin sorunlarını dile getiren birçok takipçimizin sitemize ilettiği mesajını sizler için yayımlıyoruz.

    ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÜNVANLARINA GÖRE İŞLERDE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR;

     

    Sayın şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla ilgili dernek, vakıf ve kuruluş yetkilileri, 

    Bizler 3713 sayılı terörle mücadele kanunu ek1’inci maddesine istinaden 2014 nisan-2016 ağustos arası kura usulü meslek unvanlarımızla ilişkisi olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına memur unvanıyla atanarak 668 sayılı kanun hükmünde kararnameye istinaden meslek unvanlarımıza uygun kadroya geçen şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyız.

    Bizler kurumlarımızda meslek unvanlarımıza uygun kadro olduğundan kadrolarımıza geçirildik ama kurumlarımızda mesleğimize uygun pozisyonlar bulunmamakta bu sebeple de çoğumuz mühendis, tekniker, teknisyen vb. Unvanlarımızı almamıza rağmen kurumlarımızda ilgili alanlarımıza uygun pozisyonlar olmadığından görevlerimizi yapamıyoruz,

    Örneğin aile ve sosyal politikalar bakanlığında tekstil mühendisi, kimya mühendisi, haberleşme teknisyeni ; sosyal güvenlik kurumunda orman mühendisi , ziraat teknikeri, maden mühendisi, jeofizik mühendisi gibi. Bizler şuan unvanlarımıza geçmemize rağmen mesleklerimizi yapamıyoruz.

    Sizden istirhamımız bu maruzatımızı yetkililere ulaştırmanız ve başbakan binali yıldırım’ın talimatına istinaden üzerinde çalışılan  şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarıyla ilgili ortak kanun  tasarısı metnine sorunumuza çözüm tutan maddenin de eklenmesini ve bizlerin mesleğimize uygun kurumlara naklen geçiş yapabilmemizi sağlamanızı talep ediyoruz. Saygılarımızla. 
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YORUMLAR

26 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

  • resim Abdullah 73 Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 12:35 Selâmün aleyküm burdan tüm şehit ve Gazi ve Gazi yakınlarıni saygı ile selamlıyorum hepimiz aynı acıyı tatmisiz bende Kasım 2014 yılında atandı atandigimda dışardan lise okuyordum daha liseyi bitirmedigimden dolayi hizmetli olarak atandım şimdi lise mezunuyum sınavsız unvan değişikliği icin defalarca dilekçe verdim fakat olumsuz cvb verdiler ama benimle aynı durumda olan Milli Eğitim Bakanlığında calisan hizmegli kadrosundaki arkadaslar sinazsiz unvan degisikligi yapilmis.her kurumdan benim durumunda olan arkadaşlar mevcut bizlerin bu magduriyetimizi dile getirmek icin şehit gazi ve Gazi yakınları olarak sayın Cumhurbaskanimizdan randevu talebinde bulundu fakat gündem yogunlugundan dolayi randevu alamadık 26 Yanıtla
  • resim Zeynep Gümüşsoy Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 11:40 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre gazi yakını olarak 14.04.2015 tarihinde düz memur olarak atandım ama öğretmen ünvanına sahibim tekrar şehit ve gazi yakınlarından öğretmen alımı yapılır mı? 12 Yanıtla
  • resim Gazi Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 22:42 Arkadaşlar umarım birileri sevinirken diğerleri mağdur bırakılmaz. Bizler 3713 sayılı kanundan dolayı kamuya hizmetli kadrosuna atandıktan sonra lise ve üniversite okullarımızı bitirib bir üst kadroya geçemeyenleriz. Ama bazı kurumlar bizim durumumuzdakileri almış oldukları diplomalara istinaden bir üst kadroya aldılar ve bizlerde kurumlarımıza aldığımız diplomaya istinaden dilekce yazıyoz malesef red geliyor. Anlam veremiyorum aynı yasadan dolayı aynı tarihte farklı kurumlara atamamız yapılıyor diğer kurumdaki arkadaşlarımız yükseliyor bizler yükselemiyoruz. Bizler hepimiz şehit ve gazi aileleriyiz lütfen artık birisi çıksın ve bu eşitsizliği görsün. 12 Yanıtla
  • resim mert nayır Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 11:14 Aynı durum ve mağduriyeti yaşayan birçok şehit yakını, gazi ve gazi yakını bulunmakta, Başbakan, Bakanlar veya Cumhurbaşkanına verilen talep edilenler dosyalarına bu mağduriyeti de eklemelerini Şehit Gazi Dernek Vakıf vb. kuruluşlardan rica ederiz.
    Gazi P. Teğmen     7 Yanıtla
  • resim Niyazi Ketanci Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 12:53 Başbakanımız talimat verdi arkadaşlar zaten herşeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür o mevki sahipleri içimiz rahat olsun.bekleyelim yakında zaten şehit ve gazi düzenleme çalışmadı sona erer ve ogreniriz 7 Yanıtla
  • resim ersinalptekin Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 12:45 3713 nolu kanuna göre 2014 - 2016 yılları arasında atananlar yani bizler muhendis olarak resmiyette görünüyoruz ancak mühendislik yapamıyoruz nedeni ise kurumumuzda mesleğimize uygun pozisyon yok buda bizi hem maddi hemde manevi olarak çok etkiliyor. Bu duruma bir an önce çözüm istiyoruz çözümde mesleğimizi yapabileceğimiz kuruma bir defaya mahsus geçiş hakkı verilmesidir. Şehit gazi ve yakınlarının
    Bu mağduriyetine bir an önce çözüm istiyoruz. İlginize teşekkür ederiz.
     5 Yanıtla
  • resim MÜSLÜM DEMİR Editöre şikayet et 13 Mart 2017 Pazartesi 14:36 ARKADAŞLAR BAKIN SONRADAN MEZUN OLANLARDA 1 KEREYE MAHSUZ FAYDALANMASI LAZIM ÇOĞU ARKADAŞLARIMIZ SONRADAN MEZUN OLMUŞ OLUP VE BU KANUNDA FAYDALANMIYORLAR BUDA EN BÜYÜK MAĞDURİYETTİR. 5 Yanıtla
  • resim Erdal KARADENİZ Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 11:35 Bu konunun onemsenmesi ve cozumunun basit oldugunu kadar onemli bir mesele oldugununda bilinip bir an once bu hakkin verilmesini sayin yetkililerimiz den bekliyoruz.,Tum arkadaslarimiza ve ilgili yetkililerimize ve gazihaber. com a tesekkur ediyorum. 4 Yanıtla
  • resim Abdullah yavuz Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 12:38 Ne yazık ki aynı problemi yaşamaktayız ziraat teknikeri olmama rağmen SGK da kendi işimizi yapmamaktayız aynı durumda işletme mezunu veya muhasebe mezunu arkadaşlarında ataması dsi tarım müdürlüğü vb kurumlara yapılmıştır inşaallah bir an önce düzelir 4 Yanıtla
  • resim HÜSEYİN OĞUZ Editöre şikayet et 09 Mart 2017 Perşembe 10:13 bulunduğum kurumda ünvan almama rağmen malesef mesleğime uygun bir pozisyon olmadığı için genel idari hizmetler biriminde çalıştırılıyorum.Kurum değişikliği yapmak için için başvurmama rağmen gitmek istediğim kurum sizin ünvanınız verilmiş bizi bağlamaz malesef kurum değişikliği talebinizi uygun karşılanamıyor diye cevap veriyor.size soruyorum dünyanın hangi ülkesinde böyle bir uygulama var.yetkililerin mutlaka bu işe çözüm bulmaları gerekmektedir. 4 Yanıtla
  • resim Rahmi Editöre şikayet et 15 Mart 2017 Çarşamba 18:07 Arkadaşlar bende iki sefer unvan degişikligi için başvurdum reddettiler benim yanımda çalışan arkadaşlar benden 5 ay önce başvurdular unvan degişikligi yaptılar bende mahkemeye verdim mahkeme devam ediyor nerde adalet bumu şehit ailesine sahip çıkmak biz sizin yanınızdayız bir sıkıntınız olursa 24 arayın diyorlar bakanlıgı aradıgımızda telefonları bile açmıyorlar 4 Yanıtla
  • resim Şehit Kardeşiyim Editöre şikayet et 09 Mart 2017 Perşembe 09:38 Merhaba
    Benim kurumum bir kısmına ünvan verirken bir kısmına ünvan vermedi.
    Biz de bunun savaşını veriyoruz.

    Kanun aynı ancak kuruma göre uygulama farklı. Olabiliyor mu olabiliyor işte.

    Bu konuda yardımcı olacak kimse yok mu?     3 Yanıtla
  • resim Rıdvan Editöre şikayet et 25 Mart 2017 Cumartesi 07:29 Üniversitede Matematik Öğretmenliği okurken 2014 yılı Ekim ayındaki kurayla Memur olarak atandım. O zaman lise ve üniversite mezunları Memur olarak atanıyorlardı. 2016 yılındaki değişiklikle, bundan sonraki atamalarda üniversite mezunları ünvanlarına göre atanmaya başladı ve bu iki yıl içerisinde (2014-2016 arası) atananlara da, "ATAMA TEKLİFİNİN YAPILDIĞI TARİHTEKİ" mezuniyetleri dikkate alınarak, ünvanlarına geçme hakkı verildi. Lise mezunu olarak işe başlayıp, daha sonra üniversite bitirenlere bu hak verilmedi. Söz konusu değişiklikten önce atananlar olarak BİLSEYDİK ki daha sonra ÜNVANA GÖRE ATANMA HAKKI VERİLECEK, birçoğumuz belki de MEZUN OLMAYI BEKLEYİP daha sonra başvuracaktık. Şimdi mağdur durumdayız.

    İlköğretim mezunu iken hizmetli olarak atanıp daha sonra lise bitirenlerin Memur kadrosuna geçmesi ve lise mezunu iken Memur olarak atanıp daha sonra üniversite bitirenlerin de ünvanlarına uygun kadroya geçmesi için neler yapabiliriz?     2 Yanıtla
  • resim ersin kara Editöre şikayet et 10 Mart 2017 Cuma 16:30 slm arkadaşlar gazi ve şehitlikte pymo atamaları kendi memleketinde yapması için ne yapmamız lazım bilen ve bununla ilgili yardımcı olan varmı 1 Yanıtla
  • resim Gökhan BEKTAŞ Editöre şikayet et 14 Mart 2017 Salı 15:15 Arkadaşlar bir sorum olacak hepinize ben sivil malul gazi yakınıyım 2014 te memur olarak atandım bizlere silah taşıma ruhsatı veriliyor mu bilen varsa bilgi verirse memnun olurum iyi günler. 1 Yanıtla
  • resim Doğukan atasoy @Ahmet Yıldırım Editöre şikayet et 25 Mart 2017 Cumartesi 10:01 Ağzına sağlık kardeşim...
    Çünkü bu atamalar yapılmadan önce kurum bilgilendiriyor.Ünvanın ne olursa olsun bu devletin memuruyuz arkadaşlar.Şükür edelim.     1 Yanıtla
  • resim Rahmi @Ahmet Yıldırım Editöre şikayet et 28 Mart 2017 Salı 18:44 Burda beraber olmak lazım herkes yok iş begenmiyorsunuz derseniz haksızlık yapmış olmuyormusunuz yok kpps girin diyorsunuz şehit ayrımı yapılmaması herkese eşit unvan değişikşiği yapılması lazım adaletli olmak bende iki kere başvurdum olumsuz olmaz kardeşim yapıyorsan herkese eşit burda ayrımcılık yapmış olursun 1 Yanıtla
  • resim Hakan kagan @Abdullah yavuz Editöre şikayet et 07 Mart 2017 Salı 23:43 Aydin bey isletme mezunu arkadaslar dsi, tarim mudurlugune atandı derken ne ddmek istediniz? Kurayla atamalari oraya mi çıktı yoksa yeni duzenleme neticesinde kurumlar arasi gecis yapip belirtmis olduğunuz kurumlara mi gectiler? Cevaplarsaniz sevinirim 0 Yanıtla
  • resim mehmet Editöre şikayet et 08 Mart 2017 Çarşamba 10:10 arkadaşlar ben 2008 yılında atandım. atanmadan önce mezun olmuştum. kuruma başvuruda bulundum 2014-2016 yılları arası atanmanız gerekmeketedir dedi ve başvurumu red ettiler. mahkemeye baş vurursam bişey çıkarmı bu durumda olan arkadaşlar varmı. 0 Yanıtla
  • resim Muhammed d Editöre şikayet et 14 Mart 2017 Salı 00:00 Lütfen 3 yıldır beklediğimiz gazi 2.iş hakkını yayalaştırma.Cumhurbaşkanımız talimat vermişti neden yasalaşmıyor.Bizler sabırla bekledik olmadı bimere yazdık olmadı ne yapalım bilmiyorum.Rabbi yardımcımız olsun.Allah dan isteyelim Devletimiz o zaman duyar bizi 0 Yanıtla
  • resim Ahmet Yıldırım Editöre şikayet et 18 Mart 2017 Cumartesi 13:29 Arkadaşlar nekadar şikayet ediyorsunuz yok kendi işimi yapamıyorum yok şöyle olmuş böyle olmuş
    Bende isteksiz bir kurumda isteksiz bir işi yapıyorum. Ama şikayetçi değilim. Beğenmeyen arkadaşlar varsa kpss girsin iyi puan alsın istediği kurumda istediği işi yapsın     0 Yanıtla
  • resim HÜSEYİN OĞUZ @Ahmet Yıldırım Editöre şikayet et 23 Mart 2017 Perşembe 10:20 Ahmet BEY
    sen mimar adama özel sektörde taş taşıttırabilrmisin.bunun şükür ile yada şükürsüzlük ile ne alakası var.yıllarca okumuş adam dirsek çürütmüş hammallık yaptır olurmu bu sence o yüzden yorumlarınızı yaparken küçük düşünmeyin olurmu     0 Yanıtla
  • resim Muhammed GÖRGÜLÜ @ersin kara Editöre şikayet et 24 Mart 2017 Cuma 16:36 ilk önce kendi bulundugun sehri seç ondan sorada size yakın iki sehir seçebilirsiniz.ben böyle yaptım kendi memleketim çıktı.Herşeyin hayırlısı olsun 0 Yanıtla
  • resim MÜSLÜM DEMİR @Abdullah 73 Editöre şikayet et 13 Nisan 2017 Perşembe 11:20 kardeş bizim durumunda çok kişiler. var bende aynı senin durumundayım sonradan mezun oldum aile ve sosyal politiklalar bakanlığına defealarca yazı yazdım ama red cevabını aldım ne olacak bu hakimiz bilemiyorum diyarbakırda bizim durumumuzda olan kişiler milli eğitim veya sağlıkta olanlar kadrolarını deyiştirdiler ama aile sosyal politikalar da olanlar mağdur durumundalar 0 Yanıtla
  • resim Celil .... @Rahmi Editöre şikayet et 10 Nisan 2017 Pazartesi 09:04 Rahmi bey sizden ricam mahkeme sonuçlandığında bizi de haberdar eder misiniz.Çünkü bizde sizin gibi mağdur dumundayiz 0 Yanıtla
  • resim ali güneş Editöre şikayet et 14 Nisan 2017 Cuma 11:52 ayile ve sosayal poltikalar bakanlığında sayın bakanım ve cumurbaşkanım ben gazi ve şehit eşleri gazile ve gazi eşleri şehit eşleri evlenmediyse bunları engeliler gibi emekli edip yada 20 yılı dolduran emekli olsa çalışmak isteyen çalışsı emekli olamak isteyen 20 yılı doldurp emekli olsun yaşı bekleyip olmasın bizim sıkıntılarımız oluyor benşim eşim çalışıyor benim piskoloji olarkta ve ayağım gözüm yani bir insan hergün hasta olurmu bu gibi sıkıntım hiç bitmedi evde eşim ben hastaysam od benimle birlikte çekiyor bu gibi sıkıntıyı işde yorgun gelip birde benle uğraşıyor ben onu benim yanımda ban bakmasını istiyorum hergün tek kalıp ne yapacam şimdi demek istemiyorum huzurlu olmak istiyorum 58 yaşında emekli olacak eşim sizlerden isteğim buna bir el atın 20 yılda emekli yada engelilerin olduğu gibi bir emekli hakı versinler bizlere biraz aile düzeni yaşamak istiyorum saygılarla hayırlı günler 0 Yanıtla

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