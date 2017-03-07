Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği İlk Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Bu haber 07 Mart 2017, Salı 13:08:35 tarihinde eklendi

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından, seçim tamamlanarak katılımcı bütün üyelerin oy birliği ile seçilen Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada; "Bizleri bu kutsal göreve layık gördüğünüz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız. Yakında Şehit aileleri ve Gaziler için gerek Gaziantep'te, gerekse Ankara'da çok güzel projeler için çalışmalarımıza start vereceğiz. Yakında Gaziantep'teki Şehit aileleri ve Gazilerimiz için yapılacak konutların da temeli atılıyor. İnşallah kısa sürede tamamlanarak anahtar teslimlerini yapacağız. En küçük sorununuz da dahi 24 saat esaslı olarak emrinizdeyim."dedi.