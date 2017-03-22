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Alaçamlı Şehit Kadir Kara Kabri Başında Dualarla Anıldı
Bu haber 22 Mart 2017, Çarşamba 15:47:31 tarihinde eklendi
22.03.1998 tarihinde vatani görevini yaptığı Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti dönüşü üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan P.Onb. Kadir Kara şahadetinin 19.yılında Alaçam ilçesi Kapaklı köyünde kabri başında dualarla anıldı.
Şehit P. Onb. Kadir Kara’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.
Bafra Seyit Ahmet Camii imam hatibi Yusuf Akça hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
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