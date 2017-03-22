  • Alaçamlı Şehit Kadir Kara Kabri Başında Dualarla Anıldı Alaçamlı Şehit Kadir Kara Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 22 Mart 2017, Çarşamba 15:47:31 tarihinde eklendi
    22.03.1998 tarihinde vatani görevini yaptığı Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti dönüşü üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan P.Onb. Kadir Kara şahadetinin 19.yılında Alaçam ilçesi Kapaklı köyünde kabri başında dualarla anıldı.

    Şehit P. Onb. Kadir Kara’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

     

    Bafra Seyit Ahmet Camii imam hatibi Yusuf Akça hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
  • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
1,630 kez okundu
0
0
  • resim
  • resim
resimYorum Yaz Facebook'ta Paylaş

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
BİZİ TAKİP EDİN
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2017 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -