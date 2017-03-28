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Şehit Aileleri ve Gazi Atamaları Yapıldı
Bu haber 28 Mart 2017, Salı 10:23:30 tarihinde eklendi
3713 Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ataması onaylanan Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesine ilişkin kura töreni 27 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti. Hak sahipleri, Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden aşağıdaki linkten atama sonuçlarını öğrenebilirler.
Atama Sorgulama Sayfası için tıklayın>>>>
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