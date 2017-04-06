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Nevşehirli Şehit Selçuk Karabakla Kabri Başında Dualarla Anıldı
Bu haber 06 Nisan 2017, Perşembe 14:00:23 tarihinde eklendi
2004-2007 yılları arasında Bafra İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan, 04. Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde sürdürülen Atmaca-7 Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan J. Asb.Üçvş.Selçuk Karabakla şahadetinin 1.yılında Nevşehir ili Derinkuyu ilçesinde kabri başında dualarla anıldı.
Şehit J. Asb.Üçvş. Selçuk Karabakla’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
İlçe vaizince okunan Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi.
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