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Nevşehirli Şehit Selçuk Karabakla Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 06 Nisan 2017, Perşembe 14:00:23 tarihinde eklendi



Şehit J. Asb.Üçvş. Selçuk Karabakla’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. İlçe vaizince okunan Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi. Etiketler:

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