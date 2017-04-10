  • Malûl gaziler niçin engelli raporu almak durumunda kalıyor? Malûl gaziler niçin engelli raporu almak durumunda kalıyor? Bu haber 10 Nisan 2017, Pazartesi 09:11:14 tarihinde eklendi
    Ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler gereğince Malûl Gazilerin çoğunluğu bazı istisnai haklardan faydalanmak için malûliyet raporlarının dışında hastanelerde “Engelli Raporu” alabilmek için uğraşmak durumundadır. Bu durumun düzeltilmesi ve Malûl Gazilerin lehine bir düzenleme yapılması mümkün olabilir düşüncesiyle bu yazının kaleme alınması gerektiğine inanıyorum, umarım sesimiz duyulur. Aşağıda öncelikle çeşitli tanımlamalara yer verilmiştir.

    5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Tanımlar başlığı altında “engelli birey” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

    Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey.

     

    Malûllük ile ilgili mevcut düzenlemede şu açıklamalar yapılmıştır:

    - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,

    - Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. 

    Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. 

    Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

    http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/malulluk

     

    Malûl Gazinin tanımı da, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya Devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda engelliliği rapor ile kesinleşenleri” olarak yapılmıştır.

    http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

     

    Yukarıdaki tanımlara bakıldığında, Malûl Gazilerin de aslında “engelli” olduğu ve bu engellilik halinin askeri bir harekât sırasında ve bu harekâtın neticesinde oluştuğu açıkça görülmektedir.

    O halde Malûl Gazilerin çoğunun bazı verilmiş hakları kullanabilmeleri için niçin ayrıca “Engelli Raporu” almaları gerektiği izaha muhtaç görünmektedir.

    Örneğin; gelir vergisi indirimi hakkı malûliyet oranlarına göre de düzenlenemez miydi? Bir ve ikinci derece malûller birinci derece vergi indirimine, üç ve dördüncü derece malûller ikinci derece vergi indirimine ve beş ile altıncı derece malûller de üçüncü derece vergi indirimine dâhil edilemez mi?

    Yine erken emekli olabilmek için Malûl Gaziler ayrıca niçin “Engelli Raporu” almak zorunda olsunlar? Malûl Gaziler, engelli statüsünde çalışanlardan daha mı sağlıklı ki, erken bir zamanda emekli olamasınlar?

    Engelli vatandaşlarımıza özel olarak çıkarılmış olan 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun benzeri özel bir Kanunu Malûl, Muharip Gaziler ve Şehit Ailelerimiz hak etmiyor mu?

    Örneklerle benzer sıkıntılı görünen durumların sayısı arttırılabilir. Bunu yapmak yerine aşağıdaki mukayese tablosu üzerinde bazı durumların gösterilmesi tercih edilmiştir.

    İlgililerin bu düzensizliği fark ederek, düzeltilmesi için gereken girişimleri gerçekleştireceğine inanıyorum.

    Saygılarımla.

     
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YORUMLAR

3 Yorum

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  • resim sedat furtana Editöre şikayet et 10 Nisan 2017 Pazartesi 13:20 Ağzına emeğine sağlık arkadaşım. Güzel bir derleme olmuş. İnşallah gerekli yere mesajımız ulaşır. İsteklerimiz mantıklı ve abartısız yapılabilecek işlemler. 6 Yanıtla
  • resim Sezgin KORKUT Editöre şikayet et 16 Nisan 2017 Pazar 22:58 TERÖRİSTLERLE GİRİLEN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1994 YILINDA KAFAMDAN VURULARAK GAZİ OLDUM. G.A.T.A RAPORUM % 54.MAALESEF NE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİYORUM NE DE ÇALIŞTIĞIM KURUMDAN ( SAĞLIK BAKANLIĞI ) MALULEN EMEKLİ OLABİLİYORUM.YILLAR ÖNCE NUMUNE HASTANESİNE GÖNDERDİ ÇALIŞTIĞIM KURUM HASTANE BANA % 15 RAPOR VERDİ.VATAN MÜDAFAASIN DA KAHRAMANCA GÖREV ALAN BİZLERİN İKİNCİ MALÜLEN EMEKLİ OLMA HAKKIMIZ MEVCUT BULUNAN ASKERİ HASTANE RAPORUNA GÖRE OLMASI GEREKİRKEN MAALESEF BİZLER FAYDALANAMIYORUZ ! TALEBİMİZ VE ARZUMUZ BELLİDİR.ŞEHİT OLUP NURLANAN,GAZİ OLUP ONURLANAN GERÇEK VATAN KAHRAMANLARINA KOLAYLIK SAĞLANSIN.MEVCUT BULUNAN ASKERİ HASTANE RAPORLARIMIZ GEÇERLİ KABUL EDİLEREK İKİNCİ MALULEN EMEKLİLİK HAKKI BİZLERE VERİLSİN VE BİZLERİ ÜZMESİNLER.BİR DE İKİNCİ İŞ HAKKI ŞEHİT AİLELERİNE VERİLDİ FAKAT,GAZİLER İKİNCİ PLANA İTİLDİ.AYNI HAKTAN BİZLER DE FAYDALANMAK İSTİYORUZ.SAYGILARIMLA 3 Yanıtla
  • resim Güneydoğu Gazisi AliAk Editöre şikayet et 10 Nisan 2017 Pazartesi 23:10 Yüreğine eli ağzına sağlık kardeşim ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yaralanan güneydoğu gazileri özürlü raporu alırken özürlü ölçüt kılavuzunda maalesef ateşli silah yaralanmasına bağlı birçok sakatlığın özür derecesi olarak bu kitapta derece olarak karşılığı yok özürlü raporu alırken dilenci durumuna düşüyoruz hatta bazı doktorlar tarafından asağılanıyoruz hakarete uğruyoruz terörist muamelesi görüyoruz dört harçlık evet mi hayır mı yazmak için insana hakaret ediyorlar bu sorunun çözümü için aynen 2022 sayılı kanun kapsamında alınan özürlü raporlarında olduğu gibi güneydoğu gazilerinin de % 69 ve üzeri olan raporlarda başkasının bakım ve desteğine muhtaç olarak değerlendirilmelidir aksi taktirde bu insanlar ölene kadar sürülmek zorunda kalacaklardır saygılarımla 2 Yanıtla

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