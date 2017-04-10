Malûl gaziler niçin engelli raporu almak durumunda kalıyor?

Bu haber 10 Nisan 2017, Pazartesi 09:11:14 tarihinde eklendi

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Tanımlar başlığı altında “engelli birey” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey.

Malûllük ile ilgili mevcut düzenlemede şu açıklamalar yapılmıştır:

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,

- Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir.

Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/malulluk

Malûl Gazinin tanımı da, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya Devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda engelliliği rapor ile kesinleşenleri” olarak yapılmıştır.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Yukarıdaki tanımlara bakıldığında, Malûl Gazilerin de aslında “engelli” olduğu ve bu engellilik halinin askeri bir harekât sırasında ve bu harekâtın neticesinde oluştuğu açıkça görülmektedir.

O halde Malûl Gazilerin çoğunun bazı verilmiş hakları kullanabilmeleri için niçin ayrıca “Engelli Raporu” almaları gerektiği izaha muhtaç görünmektedir.

Örneğin; gelir vergisi indirimi hakkı malûliyet oranlarına göre de düzenlenemez miydi? Bir ve ikinci derece malûller birinci derece vergi indirimine, üç ve dördüncü derece malûller ikinci derece vergi indirimine ve beş ile altıncı derece malûller de üçüncü derece vergi indirimine dâhil edilemez mi?

Yine erken emekli olabilmek için Malûl Gaziler ayrıca niçin “Engelli Raporu” almak zorunda olsunlar? Malûl Gaziler, engelli statüsünde çalışanlardan daha mı sağlıklı ki, erken bir zamanda emekli olamasınlar?

Engelli vatandaşlarımıza özel olarak çıkarılmış olan 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun benzeri özel bir Kanunu Malûl, Muharip Gaziler ve Şehit Ailelerimiz hak etmiyor mu?

Örneklerle benzer sıkıntılı görünen durumların sayısı arttırılabilir. Bunu yapmak yerine aşağıdaki mukayese tablosu üzerinde bazı durumların gösterilmesi tercih edilmiştir.

İlgililerin bu düzensizliği fark ederek, düzeltilmesi için gereken girişimleri gerçekleştireceğine inanıyorum.

Saygılarımla.