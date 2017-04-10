Simit Parası İle Cenneti Satın Alabilmek

Bu haber 10 Nisan 2017, Pazartesi 14:13:30 tarihinde eklendi

Dindar bir ailede yetişmesi ve ailesinden almış olduğu doğru, güzel eğitimi, hayata yansıtması, eğitimin aileden başladığını gösteren en güzel örneklerden biridir.

Ailenin konuştuğu güzel sözlerin çocuklara yansımasını gelin beraber okuyalım.

-- " Dersin son saatleriydi. Öğrenciler sınıftan çıkmak için sabırsızlanıyordu.

Defter ve kitaplarını çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için hazırdılar.

Yalnız, Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı.

Öğrenciler bir anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyasını topladı.

Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu.

Öğretmeni, onun bu halini fark etti:

– Hayrola Ali, dedi. Eve gitmeyecek misin?

--Ali, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi:

– Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim.

– Peki, dedi öğretmeni. Ne söyleyeceksin bakalım?

– Ahmet arkadaşımız var ya…

– Evet, ne olmuş Ahmet”e?

– Durumları pek iyi değil galiba. Annesi, beslenme çantasına pekiyi şeyler koyamuyor.

– Eee?

– Ona yardim etmek istiyorum. Ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülür.

Günde bir simit parası biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz? diyerek

Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin masasının üzerine koydu. Nurhan Öğretmen, paraya dokunmadı.

Sandalyesine oturup düşündü. Ali hakkındaki bilgilerini yokladı.

Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pekiyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi, ne kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu da değildi.

Buna rağmen yardim etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini istemiyordu.

Nurhan Öğretmen:

– Dur bakalım Ali, dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de maddî durumunuz pekiyi değil. Yanlış mı biliyorum?

– Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, para kazanıyorum.

– Nerede çalışıyorsun?

– Simit satıyorum.

Nurhan Öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu kadarına ne demeliydi şimdi? Bunun gerçekleşmesi zordu.

Onu, bundan vazgeçirmek için bir çare bulmalıydı. Bunu yaparken, sevimli öğrencisini de kırmamalıydı.

Onunla biraz daha konuşursa, belki bir yolunu bulurdu.

Nurhan Öğretmen, Ali'ye döndü:

– Büyüyünce ne olmak istiyorsun, diye sordu.

– Çok zengin bir işadamı…

– Niçin?

– İnsanlara daha çok yardım etmek için…

– Güzel, dedi Nurhan Öğretmen. Bak şimdi Ali, Ahmet”in ailesinin durumu pekiyi değil, bu doğru.

Ama sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme. Çok zengin olduğun zaman insanlara yardim edersin. Olmaz mı?

– Olmaz, dedi Ali. Şimdi yapmalıyım.

— Neden olmaz?

— Üç sebepten dolayı olmaz Birincisi: Bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah, beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar.

Bu sayede gün boyu çalışanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele mahallede Hasan Amca var, her gün iki simit alıp güvercinlere veriyor.

İkincisi: ”Ağaç yaş iken eğilir.” deniliyor. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem büyüdüğümde hiç yapamam.

Şimdiden iyilik yapmayıp bunu zenginlik günlerime ertelersem, zengin olduğum günlerde de daha zengin olduğum günlere erteler kendimi kandırmış olurum.

Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman çok zengin bir işadamı olmak istiyorum.

Zamanında yatırım yapmayanlar büyük işadamı olamazlar.

Nurhan Öğretmen, karsışında büyük biri varmış gibi dinliyordu:

– Bu sonuncusunu pek anlayamadım, dedi.

– Açıklayayım öğretmenim, dedi Ali. Şimdi, çok zengin olmadığım için, ancak günde bir simit parası kadar yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem.

Allah, Cennet”i gücü kadar iyilik edene veriyor Şimdi gücüm bu olduğuna göre, Cennet”in fiyatı birkaç simit parası kadardır.

Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit parasıyla Cennet”e girebilirim. Bundan daha karlı bir yatırım olur mu?

Nurhan Öğretmen”in gözleri dolmuştu. Başını ”Evet” anlamında sallarken Ali”yi evine yolladı.

Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti.

Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali”nin bıraktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. Sandalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı.

Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile kıymetliydi.

Bu simit satarak kazanılan bozuk paralar, Cenneti satın alabilecek paralardı..."





Bu hikaye, Aile içindeki güzel davranışların, dış dünyaya nasıl yansıdığını ve o ailenin, evlerinin cennet bahçesi olduğunun en güzel göstergesidir. Evlerimizi böyle cennet bahçesi yaptığımız zaman, bulunduğumuz toplum, daha yaşanır hale gelecek ve ahireti kazanmamıza yol açacaktır. Dua ile

Mustafa SAKİ

Yazar