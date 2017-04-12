Mali Müşavirler Mesleki Çalıştayı Yapıldı

Bu haber 12 Nisan 2017, Çarşamba 10:33:14 tarihinde eklendi

Toplanma amaçları olarak; “mesleklerinde 27 yıldır sorunların katmerleştiğini bir anda, mesleki alışkanlıklarımız değişime açık hale gelmiştir. Bir yanda mikro ölçekte sorumlu bir meslek mensubu olarak elimizi taşın altına koyarken diğer yandan makro ölçekte güç dengesi oluşturmak mümkündür; başka bir ifadeyle tek yumruk olabilmek için elverişli zamanlardır, bu kötü manzaradan güzel bir tablo çıkarmak için bir araya geldik, şeklinde açıklamada bulundular.

Toplanma çağrısı şu başlıklar altında verildi:

· Ataletimizi nasıl yenebiliriz?

· Bağımsız güçleri bir araya nasıl getirebiliriz?

· Güçlerimizi birleştirip, tek yumruk olabilir miyiz?

· Çıkar ilişkisine taraf olmadan, sadece meslek adına nasıl örnek olabiliriz?

· Mesleğin saygınlığına hizmet etmek için rol modellerimizi nasıl tanıtabiliriz?

· Etliye sütlüye karışmayanların gözünden bakarak tasarım odaklı nasıl düşünebiliriz?

· Ortak hareket etme kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

· Kıyıda köşede kalmış projeleri, gün yüzü görmemiş fikirleri nasıl ortaya çıkarabiliriz?

Bu sorulara cevap vermek isteyen Mali Müşavirler, özgürce düşüncelerini ifade ettikleri ilk toplantının yapıldığı 30 Ekim Mersin çalıştayında tanışma, kaynaşma ve fikirlerin ifade edildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Akademisyen ve yazarların da eşlik ettiği toplantıda; bu yolda yürümek isteyenlerde birlikte bir sonraki çalıştay yeri olarak Ankara belirlendi. Ankara’da platform koordinasyon grubu belirlendi. Toplantı sonunda:

“Hiçbir grup ya da oluşuma dâhil olmayan Türkiye Mali Müşavirler Hareketi olarak camiamızın ihtiyaçlarına cevap veren katılımcı, çoğulcu ve dayanışma ilkeleriyle yoğrulmuş bir program ve bu programa bağlı tüzük tartışmalarını başlatma kararı alınmıştır. Her aşamada tüm grupların öneri ve düşüncelerinden yararlanılacak, kolektif aklın önemini hayata geçirip örnek olunmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkacak ham metinleri tüm meslektaşlar ile paylaşıp var ise önerileri ve itirazlarını, eleştirilerini dikkate alarak, söz hakkı vererek mesleğimizin örgütlemesinde herkesin şikâyetlerini sona erdirecek bir model üzerinde çalışmalar yürütülecektir.”

Ankara çalıştayında üçüncü ilk olarak Antalya belirlendi. Antalya çalıştayını özellikle muhasebe haftasına denk düşürdüklerini ve 3-4-5 Martta daha büyük bir katılımla Antalya çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Bu çalıştaya katılanların kendi imkanlarıyla toplantı için Antalya’ya geldiklerini, herkesin kendi giderlerini karşıladığı bir organizasyonun ülke ölçeğinde ilk kez yapıldığını ifade ettiler.

Antalya çalıştayında alınan kararlar:

“Ülkemizin ve Milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunacağını, bunun vazgeçilemez bir tavır olduğunu, sorumlu kişilerin meslektaşın hangi sorunlarını çözeceğini bilmesi elde ettiği verilere göre çözümler üretmek, bir mesleği verimli ve sürdürülebilir kılmak, teknolojik değişim ve dönüşümlere uyum sağlamakla mümkündür. Bu araçlardan yararlanmak için AR-GE çalışmaları yapılması büyük önem arz ettiğini, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını gerçekten anlayarak ve çözüm için samimi emeklerimizi ortaya koyarak, Türkiye Mali Müşavir Hareketi’ nin tüzük ve program stratejilerini buna göre kurgularsak büyük bir değişime öncülük etmiş edebiliriz; Mali Mühendislik kavramının mesleğimiz adına bu zamanda doğru atılmış vizyoner bir adım olacağını” dile getirildi.

Toplantı sonunda Program ve tüzük üzerinde yapılacak değişiklikler not alınarak bir sonraki çalıştay’ın Gaziantep’te yapılmasına ve bu çalıştay da program ve tüzüğe son şeklinin verilmesi karar altına alınarak toplantıya son verildi.

Türkiye Mali Müşavirler Hareketi ülke genelinde Mali Müşavirlik mesleğinde, dönüşüme ve değişime ön ayak olmak istemektedir. Çünkü insanlık tarihi kadar eski bir olgu bu düşüncemizi doğrulamaktadır. İnsanlığın gelişmesinin temelinde varlığını sürdürme çabası bulunur. Varlığını sürdürürken insanlık topluma hizmet edenler sayesinde gelişir. Türkiye’de Mali Müşavir sayısı yüzbinleri geçti... Artık mesleğimizde önemli olan, oda ve birlik koltuklarında yönetici sıfatıyla oturmak değil, büyüyen ölçeği yönetmektir önemli olan. Bu camia bu ölçeği yönetenlerin, sorunlara çözüm odaklı yaklaşanların omuzlarında yükselecektir.