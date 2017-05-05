YORUMLAR 10 Yorum

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gazi Editöre şikayet et 05 Mayıs 2017 Cuma 15:59 Selamünaleyküm. Eğer gerçekten bir çalışma yapılacaksa kurumları ciddi bir şekilde gezibde şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarında nasıl temizlik yaptıklarına bakılsın önce. Şaka gibi resmen şehit ve gazi yakınları 3713 den dolayı atandıkları kurumlarda temizlik yapıyorlar kamuda temizlikciye ihtiyaç duyulmuş bu yüzden vatanını kurtaran şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları akıllara gelmiş demişlerki vatanı kurtaran şehit ve gazi yakınlarımız kamuyuda temizlik yaparak kurtarsın. Söyleyecek söz bulamıyorum başka. ALLAH ım ıslah etsin yetkililerin doğruyu bir an önce görmelerini nasib etsin inşallah. :( :( :( 48 Yanıtla

Derya Editöre şikayet et 15 Mayıs 2017 Pazartesi 20:45 GAZİ 2. İş hakkı sözü verileri seneler geçti neden 2. İş hakkımız verilmiyor

Haklar ha verildi ha verilecek derken seneler geçiyor ama gel gelelim gazi 2. İş hakkınızdan haber bile yok 11 Yanıtla

murat atmaca Editöre şikayet et 09 Mayıs 2017 Salı 09:41 arkadaşlar devletimizin biz gazilere verdiği haklar yeterlidir yeterli olmayan sadece şehid ailelerine verilen ötevesiz arac almayı gazi ibaresi taşıyan herkese vermesiyle kalkacaktır birde gazi ibaresi taşıyan her gazi 4400 pirimi doldurduğunda seneye bakmaksızın emekli olması gerekmekdedir 8 Yanıtla

Muhammed Editöre şikayet et 09 Mayıs 2017 Salı 09:18 Gazilere sözü verilen 2.iş hakkımız neden verilmiyor

Şehit gazi sosyal hakları neden eşitlenmiyor

2016 yılında sorunlar çözülecekti neden çözülmüyor

Bu ülke için vatanı bayrağı için şehit olmuş uzuvlarını kaybetmiş değerli şehit ve gazi aileleri neden bu denli üzgün

Bizler hakların evlatları verilmesini talep ediyoruz amcalara halalara değil duyun artık bizleri 5 Yanıtla

GAZİ YUSUF Editöre şikayet et 26 Mayıs 2017 Cuma 13:37 Öcelikle biz gazi ve şehitler için yapılan bu çalışmayı destekliyor ve devletimiz bizlere vermiş olduğu destekten çok memnunuz ama şehitlere verilen birdefaya masus öteve indirimi verilip biz gazilere neden verilmedi ve ikinci iş hakkı dendi onuda vermediler neden ayrım cılık yapılıyor biz GAZİ lerde bu haklardan yararlanmak istiyoruz artı çalışan gazilere neden biğer işçilergibi gün nü beklemek zorun dalar emekli olmak için 4000 bin işgününü dolduran gaziler emekli olması iy olmazmı ben ce saten biz gazilerin yirmi yaşın dan sonra yaraLAN DIKTAN SON RA ÇOĞU ZAMANI HASTANELERDE GEÇİYORRR bunları dile getirmek istedim 5 Yanıtla

Emrah Editöre şikayet et 14 Mayıs 2017 Pazar 16:59 Muharip Gazileri takan yok savaşı kazanmaları, yaralanmamaları malül olmamaları suç demek ki. Tüm haklardam mahrum bırakılmak nedir ? Bu kadar açık ve net eşitsizlik adaletsizlik olmaz. İstihdam hakkı verilmeyen tek gazi muharip gaziler bu eşitsizlik bir an önce düzeltilmeli... 4 Yanıtla

apturrahim Editöre şikayet et 05 Mayıs 2017 Cuma 12:57 acaba t c muharip gazileri icin bir calışma varmıdır bu gaziler toprakları vatan yapdıgı icin suclumudur yoksa bu gazilerhebsi bir uzmunu kaybetmesimilazımdı ve ya ölmesimi gerekirdi saygılarımla 3 Yanıtla

Niyazi ketancı Editöre şikayet et 06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:18 Çok garip bir ülkedeyiz.bütün siyasi liderler vali kaymakam ve belediye başkanları ve bütün kurum müdürleri eline mikrofonu aldığı zaman şehit ve gazilikte dem vuruyorlar ama hiç samimi gelmiyor.başbakanımız bile talimat verdi 3 ayı geçti hala hiç ses soluk yok ve yine muharip gazileri unuttular.çok yazik 2 Yanıtla

ali akça Editöre şikayet et 05 Haziran 2017 Pazartesi 00:52 şehit ailelerine verilen serbest dolaşım kartı haksızlığının biran önce giderilmesi 25 yaş sınırlaması bazı şehit ailelerini mağdur ve rencide etmekte cumhurbaşkanımız başbakanken şehit ailelerine söz vermişti 25 yaş sınırı getirilerek bazı şehit aileleri mağdur bırakıldı şehidimizin evlenmemiş veya dul kızı veya herhangi bir özüründen dolayı oğlu babasının maağaşını almasına rağmen 25 yaşını doldurdu diye serbest dolaşım kartı alamıyor kendisine verilen haklardan yararlanmak istediğinde elektirik su gibi veya başka indirimlerdende yararlanmak istese serbest dolaşım kartı istiyorlar herseferinde bu haklarından faydalanmak için emekli sandığında yazı alarak müraacat yapmak zorunda bırakılıyor ve muracaat ettiği memura neden serbest dolaşım kartını alamadığını anlatmak zorunda kalıyor buda bizleri rencide ediyor 25 sınırı yerine şehit ailelerine emekli sandığı maaş bağlama kanununu gedirilseydi bence sorun cözülürdü bu sorununun biran önce giderilmesi lazım 0 Yanıtla