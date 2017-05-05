Ülkemizde vatan topraklarının müdafaası kapsamında görev yaparken vücutlarında kalıcı hasarlar kalan vazife malullerinin (3713, 2330, Harp Malulü ve 5434-45/5510-47) yaşam kalitelerinin arttırılması için başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmaların bir kısmı hayata geçirilerek malul personelin sağlıklı bireylerin erişebildiği yaşam kalitesine ulaşabilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda bünyesinde görev yaparken malul olan personel için TSK ayrı bir anlam ifade etmektedir. TSK'da bu şekilde olan personeline aidiyet duygularını pekiştirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek maksadıyla kurum özelinde çalışmalar yapmaktadır. TSK'nın yapmış olduğu bu çalışmaların Gazilerin yaşam kalitelerini ne derecede etkilediği ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaya; 3713, 2330, Harp Malulü ve 5434-45/5510-47 kapsamında bulunan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş/Er vazife malulleri aşağıda belirtilen link üzerinden formu doldurarak katılabileceklerdir. Formdan elde edilecek bilgiler bilimsel amaçlar için kullanılacağından herhangi bir kişisel ve kimlik bilgisi talep edilmemektedir. Çalışma sonuçlarının analizi önümüzdeki dönemlerde www.gazihaber.com sitesinden sizlerle paylaşılacaktır.
https://goo.gl/forms/OyXx63O4okAhDIcT2
NOT: Yukarıda belirtilen linki kopyalarak tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırdığınızda forma ulaşabilirsiniz.
Haber : Bayram YALÇIN
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