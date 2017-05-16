  • İstanbulda İkamet Eden Tüm Şehit Aileleri ve Gazilerimiz Davetlidir İstanbulda İkamet Eden Tüm Şehit Aileleri ve Gazilerimiz Davetlidir Bu haber 16 Mayıs 2017, Salı 23:50:12 tarihinde eklendi
    Kıymetli Şehit aileleri ve Gazilerimiz,

    İstanbul Esenler'de Gazi Yzb. Hamit YILDIZ'ın katılımı ile 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 12.00'da gerçekleşecek Hamido Baklava & Fıstık İstanbul Bayisi açılışına katılımınızdan onur duyar, saygılar sunarız.

    Saygılarımızla.
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