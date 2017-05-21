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Başsağlıği Mesajı
Bu haber 21 Mayıs 2017, Pazar 09:55:35 tarihinde eklendi
Adana'da ikamet eden değerli Gazimiz ÖZKAN ÖKDEM in oğlu Melih Gazi Ökdem vefat etmiştir. Bugün saat 12:00 Kabasakal mezarlığına defnedilecektir.Merhuma Allah'tan rahmet, başta Gazimize ve kederli ailesine başsağlıği dileriz. Basimiz sağolsun
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