  • Başsağlıği Mesajı Başsağlıği Mesajı Bu haber 21 Mayıs 2017, Pazar 09:55:35 tarihinde eklendi
    Adana'da ikamet eden değerli Gazimiz ÖZKAN ÖKDEM in oğlu Melih Gazi Ökdem vefat etmiştir. Bugün saat 12:00 Kabasakal mezarlığına defnedilecektir.Merhuma Allah'tan rahmet, başta Gazimize ve kederli ailesine başsağlıği dileriz. Basimiz sağolsun
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