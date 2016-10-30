  • Mali Müşavirler Gaziantep’ te toplanıyor! Mali Müşavirler Gaziantep’ te toplanıyor! Bu haber 30 Haziran 2017, Cuma 12:36:03 tarihinde eklendi
    Türkiye Mali Müşavirler Platformu Genel Sekreteri İsmail TEKBAŞ , Gaziantep’te yapılacak çalıştay hakkında şunlar söyledi: İlkini 29-30 Ekim 2016 tarihinde Mersin’de gerçekleştirdiğimiz çalıştayın, Ankara ve Antalya çalıştaylarından sonra dördüncüsü Gaziantep’ de yapılacak. Mesleğimizin ve meslektaşımızın gelişmesine yönelik yapılacak geniş kapsamlı bir toplantıya ilimiz ev sahipliği yapmış olacak. 28-29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak toplantıya, ülkemizin genelinden meslektaşlarımız katılacak.

    “Tüzük ve Örgütlenme Yol Haritası Gaziantep Çalıştayı” başlığı altında Mali Müşavirler, akademisyenler ve yazarların katılımıyla Türki Mali Müşavir Hareketi çıktığı bu yolda, önemli bir mesafeyi kat etmiş olacak.

    Toplantı tarihinin ilk günü için büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. 28 Temmuz 2017 Cuma günü Gaziantep Kültürünü ve tarihini tanıtmaya yönelik gezi planlıyoruz sonrasında yöresel lezzetlerimizin ve baklavamızın eşliğinde katılımcılara hem damaklarında hem de dimağlarında eşsiz bir anı bırakmayı arzu ediyoruz.

    Bu toplantının hem mesleğimizin geleceğine hem meslektaşımızın kendi sorunlarına karşı takındığı tavrına hem de politika yapıcılarına yol göstereceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu platfordan dönüşüm sürecine liderlik edecek meslektaşlarımızın çıkacağını ve değişen dünyanın ayak izlerini takip etmekten öte öngörülerde bulunan meslektaşlarımızın projelerinin tartışılacağı bir çalıştay olacağını düşünüyor, hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz.
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