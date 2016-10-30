Mali Müşavirler Gaziantep’ te toplanıyor!

Bu haber 30 Haziran 2017, Cuma 12:36:03 tarihinde eklendi

“Tüzük ve Örgütlenme Yol Haritası Gaziantep Çalıştayı” başlığı altında Mali Müşavirler, akademisyenler ve yazarların katılımıyla Türki Mali Müşavir Hareketi çıktığı bu yolda, önemli bir mesafeyi kat etmiş olacak.





Toplantı tarihinin ilk günü için büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. 28 Temmuz 2017 Cuma günü Gaziantep Kültürünü ve tarihini tanıtmaya yönelik gezi planlıyoruz sonrasında yöresel lezzetlerimizin ve baklavamızın eşliğinde katılımcılara hem damaklarında hem de dimağlarında eşsiz bir anı bırakmayı arzu ediyoruz.



