Gazi Başkandan Onur Duyulan Katılım

Bu haber 10 Temmuz 2017, Pazartesi 16:26:20 tarihinde eklendi

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; "Gaziantep'in eşsiz lezzeti olan baklavasını Adıyaman'a taşıyan Hamit kardeşimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Kalitesi ile lezzeti ile kendisini kanıtlayan ve Gaziantep'in gözbebeği olan Hamido Baklavalarının ileride sektörün yıldızı olacağını düşünüyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.





Yılmaz'ın konuşmasından sonra dualarla açılış gerçekleştirildi.







Gazi J. Yzb. Hamit YILDIZ Başkan Hasan Basri YILMAZ ile heyetinin açılışa teşriflerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Adam gibi adam Hasan Başkanımdan ve gelen Gazi arkadaşlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlerle onur duyuyoruz. İnşallah ileride de Şehit aileleri ve Gazilerle ilgili güzel projeleri hep beraber hayata geçireceğiz."dedi.