Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu haber 11 Ağustos 2017, Cuma 14:50:31 tarihinde eklendi

Böbrek taşımı düşürmek gibi sıkıntılı bir süreçte ağrılarımın dindiği bir zaman aralığında üst üste yaşanmış bazı olayları ve öncesinde aklımda olan Gaziler ile ilgili bazı sorunları başlıklar altında toparlamak ve paylaşmak istedim.

Devlet Övünç Madalyası

Bu madalyanın, katıldığımız törenlerde herkesin gözüne takıldığını görüyoruz.Tören programı bittikten sonra özenle korumaya aldığım madalyamı yerine kaldırdıktan sonra, madalyalarımızınherhangi bir gücü ve etkisi kalmamaktadır.

“Devlet Övünç Madalyası” sahiplerinin havalimanlarında VIP olarak hizmet alması dışında bir ayrıcalığı var mıdır şahsen bilemiyorum.

VIP Salonu kullanma hakkı Devletimizin üst düzey protokolünde yer alan makam sahipleri için verilmiş bir haktır.

Devletimizin; mevcut diğer haklarımıza ilişkin gelecekte yapılacak değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarında,Devlet Övünç Madalyası sahiplerine de tanımış olduğu bu “üst düzey ve istisnai hak” bakış açısını esas kabul edeceğine ve bu doğrultuda çalışmalar yapılacağını ümit ediyorum.

Gazi Rozeti

Darphane tarafından üretilen bu rozet, tasarım yönünden çok anlamlı ve kimliği ifade etmede çok etkili.

Üzerini bizzat yaptığım gibi, renksiz oje benzeri bir koruyucu ile kaplamadıysanız, rozet zamanla kararıyor ve üzerindeki detaylar kayboluyor.

Rozetin üst kaplamasında uygun bir koruyucu malzeme (polyester kaplama gibi) kullanılarak detayların kaybolmasının önüne geçilmesinin çok iyi olacağını düşünüyorum.

Gazilik Onurunun Korunması

En büyük sorunların bu başlık altında yaşandığına inanıyorum. Burada sadece kamu görevinde karşılaşıldığını bildiğim bir kısım sorunları bazı örneklerle açıklamaya çalıştım. Verilen örnekler az sayıda ve bütünü temsil etmeyecek derecede azınlıkta olabilir, ancak sorunların sayısının veya frekansının az olması sorunun varlığını ortadan kaldırmadığı gibi, zamanında önlem alınmazsa bütünü etkileyecek düzeye ulaşmasına yol açabilir.

1. Başbakanlığın Malûl Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri konulu ve 2005/12 sayılı Genelgesi mevcuttur.

Ancak güncel durum ve olaylar doğrultusunda bu genelgenin güncellenmiş, güçlendirilmiş ve daha net ifadeler içeren bir yasa metni haline getirilmesinin daha iyi olacağına inanıyorum.

Kamu idarecilerinin bir kısmı normlar hiyerarşisinin en alt basamağında yer alan “Genelge” hükümlerini çok bağlayıcı görmeyebiliyor. Genelgenin tavsiye niteliğinde bir belge olduğu bizzat yüzüme ifade edilmiştir.

Hele içerikte yer alan ifadelerin muğlaklık içerdiği ve idareye seçim hakkı tanıdığı durumlarda, idare genellikle işine gelen durumu uygulamayı doğal olarak tercih ediyor. Böylece öncelik Gazilik Onurunu düşünmek ve korumak olmuyor.

“….yapılabilir.” yerine

“….yapılır.” gibi net ve yoruma açık olmayan hükümler olmadığı sürece Gazilik Onurunu yasal mevzuata dayanarak savunmak mümkün olamıyor.

2. Eğitim durumu sebebiyle bazı Gaziler, kamu görevine “hizmetli” kadrosuna atanmaktadır.

Her yerde olmasa da, yerleri paspaslayan veya tuvalet temizleyen bir Gazi resmi “Devlet ve Millet” olarak bizleri rahatsız etmiyor olabilir mi?

3. Atamaları “memur” kadrosuna yapılan özellikle “Gazi” unvanlı eski muvazzaf TSK personeline karşı bazı yerlerde sergilenen tutum.

Bu kapsamda görev yapan bir kısım Gazinin; “bazen” niteliği, tecrübesi vd. yönetsel becerileri kendisinden daha az olan kamu idarecisinin altında çalışmasının yarattığı maddi ve manevi sıkıntılar söz konusudur.

Bu durum motivasyon ve moral kaybının yanı sıra, devletimizin Gaziler hakkındaki uygulamalarına duyulan inanç ve güveni de sarsmaktadır.

“TSK’da Komutanlık yapmış olabilirsin artık burada yeni bir kurumdasın. Eski günleri unutup buradaki yeni görevine odaklanmalı ve geleceğe bakmalısın, belki ileride sınavı kazanıp benim gibi Müdür olursun...”

Yukarıdaki cümleler güzel nasihatler olarak görünüyor olabilir…

Bu cümleler “motivasyon” amaçlı sarf ediliyorsa sorun yok gibi görünse de, acaba “eski haklarını ve hukukunu unut, artık sana ne söylenirse onu yapacaksın” anlamında söyleniyor da olabilir mi?

Hele bir durum var ki, bu çok sıkıntılı bir durumdur. “Zaten Gazi maaşı alıyor ve bu kurumdan da maaş alıyor. Daha çok iş verin, çalışsın”

Bu zihin yapısıyla karşılaşmış Gazilerin sayısı hiç te az olmayabilir…

Böylesi bir durumda Gazi nasıl tepki vermeli? İçeride kopan öfke fırtınasını nasıl dindirmeli?

Bu tip zihin yapısına sahip kamu idarecileri ve görevlilerini durduracak ve böyle davranmalarını engelleyecek hangi araçlarımız var elimizde?

Kamuda çalışma

Atamalarda önceki unvan ve görev ile sağlık durumu gözetilmiyor.

Özellikle muvazzaf TSK personeli iken Gazi olarak kamuya atananların sıradan memur olarak atanması Gazilik Onurunun Korunması başlığı altında nispeten açıklanmıştır.

Bunların yanında örneğin özelleştirilen kurumlardan gelen müdür, müdür yardımcısıunvanlı personele “Araştırmacı” unvanı verilirken, “Gazi” unvanlı eski muvazzaf TSK personeli, niçin ancak ve sadece (lütufmuş gibi) VHKİ unvanı ile çalışmak durumunda kalıyor?

Bu konuda başvurulara ve şikâyetlere rağmeniyileştirici bir düzenleme yapılmıyor olmasını nasıl yorumlamak gerekiyor?

Emsal rütbe ilerlemesi

TSK Emekli Personel Kimlik Kartına “emsal rütbe” yazılmaktadır.

Fakat bu kapsamdaki personelin gerçek rütbelerinin ne olduğu net değildir.

Örneğin yeni aldığım silah ruhsatımda, ilgili ruhsat birimine bizzat yaşadığım örnek olayda yaşadığım sıkıntıyı açıklayan bir dilekçe göndermiş olduğum halde “en son görev rütbesi” yazılmıştır ve bu bilgi ile TSK Emekli Personel Kimlik Kartında yazılı rütbem farklıdır.

Hangisi doğru ve kullanılabilirdir?

Bu kadar sorunun dışında güzel şeyler nerede diye sorarsak, havalimanları ve özel günlerharicinde Gazilerin kendilerini “özel ve ayrıcalıklı” hissettiği başka bir ortam bulunmuyor olabilir mi acaba diye düşünmekten kendimi alamıyorum, ne yazık.

Bulunduğumuz çok tehlikeli coğrafyanın çok uzağında bulunan ve nispeten huzurlu bir ülke olan Avustralya’nın Gazi İşleri Bakanlığının (AustralianGovernmentDepartment of Veterans’ Affairs) varlığı ve çalışmaları dikkat çekicidir.

Hangi sebeple olursa olsun, tehlikeli coğrafyalarda görev yapan bir ordusu olan Amerika Birleşik Devletlerinin Gazi İşleri Bakanlığının (US Department of VeteransAffairs) varlığıve çalışmaları da önemsenmelidir.

Örnek olarak verdiğim bu iki ülkenin Gazilerine hem devlet hem de vatandaşları nezdinde bakış açısı gıpta edicidir.

Belirli aralıklarla internet sayfalarını takip ettiğim bu iki ülkenin Gazi İşleri Bakanlıklarının varlık ve çalışmalarının bir gün mutlaka benim dışımda ve yetkili birilerinin de dikkatiniçekeceğine ilişkininancım, gelecek ile ilgili umutlarımı canlı tutmama sebep olmaktadır.

Hepinize saygılar sunar, esenlikler dilerim.