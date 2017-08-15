Şehit ve Gaziler Memur Emeklisi Değildir

Bu haber 15 Ağustos 2017, Salı 14:53:12 tarihinde eklendi

Askerliği Peygamber ocağı,Devleti de Baba bildik. Vatan uğruna Can verenler Şehit,Sakat kalanlar Gazidir diye büyütüldük. Şehitlik, Peygamberlikten sonraki en yüce mertebe biliriz biz.





Bizler Vatanımızı korumak için Canımızı,Bedenimizi feda etmekten çekinmedik.

Devlet Babadır diye düşündük,geride kalanlara bakar, mağdur etmez diye düşündük hep. Ama maalesef ki Yıllardır Devleti yönetenler Şehit yakını ve Gazilere gereken değeri veremedi.





Devlet Şehit ve Gazileri için hiçbir şey yapmıyor dersem, Haksızlık etmiş olurum. Yapılan olumlu işler de var mutlaka ancak bize öğretilen "Şehitlik ve Gazilik en önemli mertebedir" sözünden yola çıkacak olursak bizlere verilen değer tartışılır hale geliyor.





Mesela,Benim bakış açımla bu ülke için en büyük fedakarlığı yapanlar Şehitler ve Gaziler. Bence onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet,Şehit yakınlarını ve Gazileri en iyi şartlarda yaşatma,kimseye muhtaç etmemek için tüm imkanlarını seferber etmeli diye düşünüyorum.





Şehitlerin ve Gazilerin, En azından Milletvekillerinden çok daha fazla imkanı hak ettiğini düşünüyorum.





Oysa Şehit yakını ve Gazilere memur emeklisi muamelesi yapılıyor.

Örneğin bu günlerde Memur ve Memur emeklileri için önümüzdeki 2 yıl için yapılacak zam oranı için Konfederasyonlarla görüşmeler yapılıyor. Dün yapılan açıklamaya göre Devletin,Memur ve Memur emeklileri için önerdiği Zam oranı yıllık % 3+3 .





Aslına bakarsanız buna çok fazla itirazım yok,Devlet kendin imkanları dahilinde verebileceği miktarı belirliyor, bu tartışılabilir.





Benim itirazım,bu ülke uğruna Şehit ve Gazi olanlara da bunun lâyık görülmesi. Şehit ve Gazilere memur emeklisi muamelesi yapılıyor demem bundandır.

Geçmiş yıllarda Devlet ve Memur Sendikaları anlaşamadığı için 8 ay zam miktarı belirlenemediği için Şehit yakını ve Gazilerde 8 ay boyunca zamsız maaş aldılar .





Bu ülke uğruna Canını ve Uzuvlarını vererek en büyük fedakarlığı yapan insanları,Memur emeklisinden ayırıp daha farklı bir statüye alınması çok mu zor ?





Örneğin,Şehit ve Gazilerin maaşları her sene % 10+10 veya 12+12 veya baska bir miktarda artsa,en azından Şehit yakını ve Gaziler zorlaşan hayat şartlarının biraz üzerinde zam alsa Devlet batar mı ?





Devlet Şehit yakını ve Gazilere pozitif ayrımcılık yapıyor diyorlar ama biz bunu hemen hiç bir alanda hissedemiyoruz. Devlet en azından bu konuda bizlere Pozitif ayrımcılık yapsa ne olur ?





İşin daha da ilginç kısmı,Şehit ve Gazilerin haklarını savunması için kurulan Derneklerden böyle fikirler hiç duymuyoruz. Niye ???

Umarım bu konu,ülkeyi yönetenleri de rahatsız eder ve pozitif ayrımcılık yapmak için harekete geçerler ve Şehit ve Gazilere,Memur emeklisi gibi davranmaktan vazgeçerler.





Saygılarımla



