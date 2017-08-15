  • Şehit ve Gaziler Memur Emeklisi Değildir Şehit ve Gaziler Memur Emeklisi Değildir Bu haber 15 Ağustos 2017, Salı 14:53:12 tarihinde eklendi
    Çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen ve asla değişmeyecek olan değerler vardır. Aile ve Vatan Sevgisi bu değerlerin en başında gelir. Ne olursa olsun,Ailemizi ve Vatanımızı korumak sahip çıkmak,gerekirse bu uğurda ölmek her Türk'ün beynine kazınmıştır ve bunun için herkes gözünü kırpmadan kendini feda etmeye hazırdır.

    Askerliği Peygamber ocağı,Devleti de Baba bildik. Vatan uğruna Can verenler Şehit,Sakat kalanlar Gazidir diye büyütüldük. Şehitlik, Peygamberlikten sonraki en yüce mertebe biliriz biz. 

    Bizler Vatanımızı korumak için Canımızı,Bedenimizi feda etmekten çekinmedik.
      
    Devlet Babadır diye düşündük,geride kalanlara bakar, mağdur etmez diye düşündük hep. Ama maalesef ki Yıllardır Devleti yönetenler  Şehit yakını ve Gazilere gereken değeri veremedi. 

    Devlet Şehit ve Gazileri için hiçbir şey yapmıyor dersem, Haksızlık etmiş olurum. Yapılan olumlu işler de var mutlaka ancak bize öğretilen "Şehitlik ve Gazilik en önemli mertebedir" sözünden yola çıkacak olursak bizlere verilen değer tartışılır hale geliyor.

    Mesela,Benim bakış açımla bu ülke için en büyük fedakarlığı yapanlar Şehitler ve Gaziler. Bence onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet,Şehit yakınlarını ve Gazileri en iyi şartlarda yaşatma,kimseye muhtaç etmemek için tüm imkanlarını seferber etmeli diye düşünüyorum. 

    Şehitlerin  ve Gazilerin, En azından Milletvekillerinden çok daha fazla imkanı hak ettiğini düşünüyorum. 

    Oysa Şehit yakını ve Gazilere memur emeklisi muamelesi yapılıyor.
      
    Örneğin bu günlerde Memur ve Memur emeklileri için önümüzdeki 2 yıl için yapılacak zam oranı için Konfederasyonlarla görüşmeler yapılıyor. Dün yapılan açıklamaya göre Devletin,Memur ve Memur emeklileri için önerdiği Zam oranı yıllık % 3+3 .

    Aslına bakarsanız buna çok fazla itirazım yok,Devlet kendin imkanları dahilinde verebileceği miktarı belirliyor, bu tartışılabilir. 

    Benim itirazım,bu ülke uğruna Şehit ve Gazi olanlara da bunun lâyık görülmesi. Şehit ve Gazilere memur emeklisi muamelesi yapılıyor demem bundandır.
     
    Geçmiş yıllarda Devlet ve Memur Sendikaları anlaşamadığı için 8 ay zam miktarı belirlenemediği için Şehit yakını ve Gazilerde 8 ay boyunca zamsız maaş aldılar .

    Bu ülke uğruna Canını ve Uzuvlarını vererek en büyük fedakarlığı yapan insanları,Memur emeklisinden ayırıp daha farklı bir statüye alınması çok mu zor ? 

    Örneğin,Şehit ve Gazilerin maaşları her sene % 10+10 veya 12+12 veya baska bir miktarda artsa,en azından Şehit yakını ve Gaziler zorlaşan hayat şartlarının biraz üzerinde zam alsa Devlet batar mı ?

    Devlet Şehit yakını ve Gazilere pozitif ayrımcılık yapıyor diyorlar ama biz bunu hemen hiç bir alanda hissedemiyoruz. Devlet en azından bu konuda bizlere Pozitif ayrımcılık yapsa ne olur ? 

    İşin daha da ilginç kısmı,Şehit ve Gazilerin haklarını savunması için kurulan Derneklerden böyle fikirler hiç duymuyoruz. Niye ???
      
      
    Umarım bu konu,ülkeyi yönetenleri de rahatsız eder  ve pozitif ayrımcılık yapmak için harekete geçerler ve Şehit ve Gazilere,Memur emeklisi gibi davranmaktan vazgeçerler.

    Saygılarımla

    GAZİ Rafet Keleş
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YORUMLAR

4 Yorum

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  • resim Köksal AKGÜN Editöre şikayet et 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:09 Çok kıymetli kardeşim Rafet ben 1997 terör gazisiyim yazdıklarına katılmamak mümkün değil o kadar haklısınki fakat ben bu güne kadar bir çok zorluklar çektim halada çekmeye devam ediyorum çalışmak zorundayım çünkü 4 çocuğumu okutmaya ve vatana millete faydalı birer birey yetiştirmek için yaşam düzeylerinin şu an bulunduğum seviyenin üzerine çıkarmak için.
    Kardeşim ben yaşadığım süreçte şunları gördüm kim derse ki dernekler bu uğurda bir şeyler yapıyor ve mücadele ediyor ben inanmam çünkü koca bir yalan ve şuna kanaat ettim biz istemeyi bilmedikçe devletimizin bizi göreceğine iyleştirme ve hak düzeltmesi yapacağına ikinci iş hakkı, ötv muafiyeti, 3600 günden emeklilik v.s vereceğine ben şahsen inanmıyorum çünkü bizleri bizden başka görende yok duyanda kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz kısacası birlik olmayı beceremiyoruz kimse önder olmuyor gelin arkadaşlar madem öyle ankaraya gidelim tek bir bütün olalım bizlerden gecti artık en azından geride pırakacagımız çocuklarımız ailelerimiz için bunu yapalım diyen yok ben çanımla başımla katılırım gerekirse aylarca sokaklarda kalırım isteyen değil vermeyen bizi görmeyen kör olan gözler sagır olan kulaklar utansın.     13 Yanıtla
  • resim mehmet şahan Editöre şikayet et 15 Ağustos 2017 Salı 16:08 çok dogru buluyorum 4 Yanıtla
  • resim Taner Rasi̇m alçı Editöre şikayet et 18 Ağustos 2017 Cuma 08:23 Gazilere ikinci iş hakkı sözü ne zaman yerine getirilecek 4 Yanıtla
  • resim Taner Rasi̇m alçı Editöre şikayet et 18 Ağustos 2017 Cuma 08:24 Gazilere ikinci iş hakkı sözü ne zaman yerine getirilecek 3 Yanıtla

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