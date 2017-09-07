27 Eylülde Eğitim Öğretim Yardımı Ödenecek

Bu haber 07 Eylül 2017, Perşembe 18:51:03 tarihinde eklendi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 79’uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2017-2018 öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık,

İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.540,59 TL

Lise için : 2.310,89 TL

Yüksekokul için : 3.081,18 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;

Şehitlerimiz ile Harp ve Vazife malulü çocuklarına,

5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere,

5434 sayılı Kanunun Ek 79’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden ve 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına,

2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına,

Eğitim ve öğretim yardımı, Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinin öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinde ödenecektir.

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri;