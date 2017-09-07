  • 27 Eylülde Eğitim Öğretim Yardımı Ödenecek 27 Eylülde Eğitim Öğretim Yardımı Ödenecek Bu haber 07 Eylül 2017, Perşembe 18:51:03 tarihinde eklendi
    Her sene eğitim ve öğretim yardımı için öğrenci belgesi gönderme zorunluluğu nihayet bitti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın sistemden öğrencilik durumları tespit edilerek 27 eylülde hak sahiplerinin hesaplarına ödeme yapılacak. Bakanlık duyurusu aşağıda sunulmuştur;

    5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 79’uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2017-2018 öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık,

    • İlköğretim (1-8. Sınıflar) için                      : 1.540,59  TL
    • Lise için                                                       : 2.310,89  TL
    • Yüksekokul için                                          : 3.081,18  TL olarak tespit edilmiştir.

    Buna göre; 

    • Şehitlerimiz ile Harp ve Vazife malulü çocuklarına,
    • 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere,
    • 5434 sayılı Kanunun Ek 79’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden ve 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına,
    • 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına,

    Eğitim ve öğretim yardımı, Bakanlığımız  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinin öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenleremüracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinde ödenecektir.

    Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri; 

    • Aylığını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O, Şekerbank T.A.Ş, Burgan Bank AŞ., Akbank T.A.Ş., ING Bank A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. İş Bankası T.A.O., Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve  PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine,
    • Aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek olup, hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri yapılacaktır.
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YORUMLAR

5 Yorum (1 Onay Bekleyen)

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  • resim Ümran Başer Editöre şikayet et 07 Eylül 2017 Perşembe 20:29 İyi akşamlar..özel okullar şehit Gazi çocuğu bursunda sıkıntı yaratıyor..kontenjanımız dolu diyorlar..bu konuda sıkıntı yaşayanlar varmı acaba 7 Yanıtla
  • resim serkan önal Editöre şikayet et 08 Eylül 2017 Cuma 16:11 Ben 2013 yılında direk milli eğitime gidip dilekçemi verdim (gazi)çocuğumu Mersin TED KOLEJİ yazdırmak istiyorum diye. TED KOLEJİ en ufak sorun çıkarmadı. çok memnunuz okuldan. TEŞEKKÜRLER TED KOLEJİ. 0 Yanıtla
  • resim Ferudun aktı @Ümran Başer Editöre şikayet et 08 Eylül 2017 Cuma 16:40 Her sene ayni olay kontejan dolu almak istemiyorlar okullarla muhatap olmayin istediğiniz okulu belirleyin bağlı olduğunuz ilçe milli eğitimi evraklarınızi verin ayni olay olursa valilik cikin gerekeni yaparlar zaten almama gibi bir lüks leri yok 0 Yanıtla
  • resim serkan önal Editöre şikayet et 08 Eylül 2017 Cuma 16:06 ilk önce okula değil, milli eğitime dilekçe vereceksiniz. çocuğumu x özel okula göndermek istiyorum diye, milli eğitim okula yazı yazacak kontenjan için, okul kontenjan boş olduğu halde dolu diyemez, boşsa okula kayıt yaparlar, eger kontenjan dolu derler, sizde kontenjanın boş olduğuna inanıyorsanız milli eğitime şikayet edersiniz, milli eğitim okula müfettiş gönderir gerçekten kontenjan boşmu dolumu diye, eger siz haklı çıkarsanız okul hakkında soruşturma başlatırlar. 0 Yanıtla
  • resim Gazi @Ümran Başer Editöre şikayet et 09 Eylül 2017 Cumartesi 22:57 Öncelikle bu sorunu aşmak için valiliklerde bulunan büroya dilekçe veriyorsunuz , özel okullarda tercih sırası yapıyorsunuz , valilik kayıt için okul sıralamasına göre talepte bulunuyor , kayıt bu şekilde yapılabiliyor . 0 Yanıtla

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