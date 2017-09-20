19 Eylül Gaziler Günü

Bu haber 20 Eylül 2017, Çarşamba 11:36:48 tarihinde eklendi

Vatan için sakat kalmış,acı çekiyormuş, evi yokmuş, hastanede sürünüyormuş , protez alamıyormuş, kirasını ödeyememiş, banka borçları boyunu aşmış, Belediye otobüsü şoförü Hakaret etmiş kimin umrunda ???





Vatan uğruna yarım kalmış insanların, bir kaç süslü cümle ile mutlu olacağını sanan yönetici var mıdır ?





Efendiler, Gazilerin yığınla sorunu var ama bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Gazilerin en büyük sorunu,onların sorunlarını çözmek istemeyen, Vatan uğruna yaptıkları fedakârlıklara rağmen varlıklarını umursamayan ruhsuz,kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen yöneticilerdir.





Yaşadığınız ilk Valilerden başlayarak Ankara da en tepede oturanlara sorun bakalım Gazilerin ne sorunları varmış ?





Onlara kalsa bizlerin hiç sorunu yok . Oysa 100 Gaziye sorsalar,100 ayrı sorun duyarlar.





Dışı eli içi beni yakar derler ya,bizlerin durumu aynen budur.





Tekrar ediyorum, Gazilerin çözülemeyecek sorunu yok,en büyük sorun,Prosedürü bahane eden Umursamaz yöneticiler.





İsteseler birkaç ay içinde tüm sorunlar çözülür.





Yeterr ki istesinler.





Saygılarımla,







