Gazioglu: Devlet Gaziye 70 Binlik Aracı Lüks Göremez

Bu haber 02 Ekim 2017, Pazartesi 13:51:39 tarihinde eklendi

Engellilere /Gazilere sağlanan ÖTV'siz binek araç alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda sınırlandırılması Hakkında Türkiye kamu-sen Şehit yakınları ve Gaziler Komisyonu olarak yaptığımız Basın açıklaması

Bazı vergi kanunları ile kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Maliye Bakanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal yaptığı açıklamada, engelliler ÖTV'siz araç satışı uygulamasındaki suistimallerin önüne geçmek için sınır getiriliyor diyerek,

Engellilere sağlanan ÖTV'siz binek araç alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda sınırlandırılıyor

Bu yapılan düzenleme ve getirilen sınırlamalar Gaziler etkilemekte olup mağdur edecektir. Ayrıca engellilere tanınan ÖTV muafiyeti hakkından dolayı ortopedik olmayan yanı bir gazide bu haktan yararlanmamaktadır.

Ülkemizde Şehitlik ve gazilik kanunu olmaması sebebiyle Gaziler ‘de özlük ve sosyal haklarını çeşitli kanunlar içerisinde madde eklenerek o kanunu getirdiği pozitif ayrıcalıklardan yararlanmaktadır.

VATANDAN BİR TEK ÇAKIL TANESİ VERMEMEK İÇİN GAZİ OLDULAR

Gaziler yıllarca eli kanlı terör örgütü ile mücadele ederek Şehitliği göze alarak yarım kaldılar.

Şehitlerin kanıyla sulanmış kutsal olmuş topraklarımızda bir tek çakıl tanesini vermemek için bir kolunu bir bacağını verdi.

Milletimizin huzur ve refahına kasteden terör örgütlerine Kuzey Irak'ta El Bab'da Hendek operasyonlarında Cudi’de Gabar ‘da Hülasa içte ve dışta, vatanı canından aziz bilip gözünü mermiden mayından esirgememiştir.

Burada Şehit olduğunu düşünülmüş günler bazen haftalarca yoğun bakımda kalmış Rabbim ona bir nefes bahşederek Gazi olmuştur

Şehit Nurlanmış Gazi Onurlanmış Kahramandır

Vesselam , Görüldüğü üzere, Gazi yaşayan şehittir, fedakârdır. Devletin bekası için bir uzvunu seve seve veren kahramandır.

20 Yaşında hayatının baharında PKK itlerini dağları dar eden, enginlere sığmayan, şimdi ise tekerlekli sandalyeye mahkûm olan GAZİ…..

Teröristi Bin metreden alninın ortasında vuran sonra kalleş bir mayınla 2 gözlerini kaybeden kendisine Baba Diyen evladını göremeyen GAZİ…..

Kardeş bir başka mayında iki kolunu kaybeden üşüyorum Baba bana sarıl diye kızını aramayan o baba GAZİ…..

Koşarken yere düşen oğlunun kaldıramayan kolları olmayan baba GAZİ…..

Hainlerin attığı roketle yüzünü vücudunu yanan annesi ile bir odaya kapanan dışarı çıkamayan hayatı boyunca yalnız yaşayacak olan o GAZİ…..

DEVLET GAZİYE 70 BİNLİK ARACI LÜKS GÖRÜYOR

Kahramanlar en değerli uzuvlarını verirken lüks olmuyor da, devlet için neden 70 binden fazlası lüks oluyor

Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Maliye Bakanım, Necip Türk milleti farkında mısınız ?

Bu yapılan düzenlemeyle gazilerin sınırlayarak bir kez daha kolunu bacağını kırmış olmuyor musunuz?

Bu Kahramanların suçu vatanını çok sevip bedelli yapmamak mı?

Gaziliğin karşılığı 70 Bin mı diyorsunuz?

HAKLARDA GERİYE GİDİŞ VAR

Gazilere hayata bağlayan sosyalleşmesini sağlayan üç unsur vardır

1 - Protez

2-Tekerlekli sandalye

3- Araç

2013 yılında yapılan düzenleme ile protezleri ve tekerlekli sandalye kısıtlama getirildi halihazırda onun sorunlarını yaşıyor protezlerin kalitesizliği yüzünden yürümekte çekilen sıkıntılar dayanılmaz acılar ortada durmaktadır

2016 yılında taksiciye dolmuşçuya bir defaya mahsus ÖTV ‘ siz araç hakkı getirildi. Gazilere verilmemişken bunun burukluğunu acısını yok sayılmışlığını yaşarken

2013 yılında şehit yakınlarına verilen ikinci iş hakkından Gaziler talep ederken

Bu kanun hükmünde kararname tasarısı ile özlük haklarını bir tırpan daha vuruluyor

Ülkemiz gelişmeye ve büyümeye devam ediyor bu büyümeden gazilere yeni haklar verilmesi tartışılması gerekmez mi?

ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE YENİ HAKLAR VERİLMESİNİ KONUŞULMALI

Kollarını bacaklarını vatanının harcına katan, kanlarını akıtan, onurlanmış kahramanlara yeni sosyal hakları konuşulması gerekmez mi?

Gazilere yeni haklar için umutla Beklerken Meclise sunulan tasarıda 70 bin sınırı

Sözleri derinden üzmüştür. Çünkü gazilerin Ortopedik Engel nedeniyle otomatik araç alımını zaruri kıldığından, manuel vitese oranla 4/1 oranında pahalıdır.

Bizim bir tırnağınızı değil, elimizi kolumuzu ayağımızı bacağımızı verdik. Kirpiğimizi saçımızın bir telimizi değil gözlerimizi kulağımızı feda ettik.

Artık ne tutabiliyor, ne görüyor ne de duyabiliyoruz. Sizin gibi koşamuyoruz da farkında mısınız. Ey yetkililer!!!

Bu Sebeple

Arabamıza Dokunma

Diyoruz

Türkiye kamu-sen Şehit yakınları ve Gaziler Komisyonu olarak teklifimiz;

• Gaziler bu kanundan istisna tutulsun

• ÖTV tüm gazilere verilsin

• İkinci iş hakkı tanınsın

• 3600 prim gününde emeklilik getirilsin

Bugün 1 Ekim veya meclis yeni yasama dönemine başlıyor

Yeni yasama yılını kutluyor hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum

Beklentimiz o dur ki gazi olan meclisimizin de Anayasamızın 61 maddesi uyarınca Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Pozitif ayrımcılık bekliyoruz.

Türkiye kamu-sen Şehit yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı

Gazi Abdullah Gazioğlu