Sn. Başbakanın açıkladığı gibi OHAL halk için değil devletin kendi yapısı için, terörle mücadele kapsamında kamu hizmetlerinin aksamaması ve kamuya sızma ihtimali olan kamu çalışanları ile ilgili iş ve işlemlerin sağlıklı yapılması içindi.

O minhaldede devam ediyor şuana kadar 70 bin civarında kamu çalışanı hakkında soruşturma açıldı, soruşturma açılanlar soruşturmanın selahati için açığa alındı.

Soruşturmanın amacı kamudan, Fetö terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile bağlantısı olan destekçilerini kamudan uzaklaştırmak. Buna hiçbir vatandaşımızın itiraz etmesi söz konusu değil olamaz, çünkü bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin onun imkanlarını kullanarak halka kurşun sıkması devlete ihanet etmesi kabul edilemez.

Aklı selim tüm İnsanımız bu konuda tereddütsüz hem fikir ancak üzülerek görmekte ve şahit olmaktayız ki kurunun yanında yaşında yanma durum ve ihtimali söz konusu.

Devleti hukuk dairesinde terör örgütü üyelerinden temizlemek ne kadar mühim ve önemli ise bu temizliği yaparken bu işi ranta çevirmek isteyen, aralarında ki husumetleri bu yolla halletmek isteyen kötü niyetli idarecilere ve sözüm ona insanciklara fırsat verilmemelidir.

Çünkü bir insanın en önemli varlık sebebi işi aşı ekmeğidir, gerçek bağlantısı olan, eline silah alıp masum insanlara kurşun sıkan hainler bunun cezasını çekmelidir, kimsede onlar için üzülmez ama asılsız ihbarlar ve ithamlarla insanların hayatları ve gelecekleri ile oynanmamalıdır. Hiçbir bağlantısı olmayan insanların hayatları karatılmasına müsaade edilmemelidir.

Adil olunması şartıyla gereken yapılsın ama yüzbinlerce insan çoluk çocuk mağdur edilmesin.

Düşündüğümüzde özellikle son 15 yılda devleti bir örümcek ağı gibi sarmış bir yapı var. Devletin imkanları emirlerine sunulmuş ve milyonlarca insan direk veya dolaylı olarak cemaatin mutlaka bir organizasyonun da bulunmuş.

Kimi gazetesine abone olmuş, kimi dergisine, kimi okuluna dershanesine gitmiş, çocuğunu göndermiş, kimi faiz yok diye bankasına para yatırmış, kimi mevki için kimi makam için yada iş ihale için, kimi samimiyetle sohbetlerinden istifade etmek için bu yapının içine girmiş çıkmış.

En önemliside devlet buna fırsat vermiş, bir çok yerde teşvik etmiş. Türkçe Olimpiyatları hafızalarımızda , devlet imkanları kullanılıyor diye bizler eleştirdiğinde milliyetçilik duygularımız sorgulanmıştı.

Bu aşamada samimiyetle veya hayır hasenet işlemek adına bu cemaate 15 Temmuzdaki alçaklığa milyonda bir ihtimal vermeyen insanları cezalandırmak doğru olmaz. Bu durum hem iş dünyası hem kamu çalışanları için geçerlidir.

17-25 aralık sonrası ilişkileri devam edenlerin dahi muhakkak durumlarının iyi incelenmesi ve kendilerini savunma hakkı verimelisi gerekir çünkü ekmek davasında herkesin bir hikayesi vardır.

Eski Bakan ve Başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yaptığı gibi biran önce kamu çalışanlarının endişeli bekleyişine son verilecek açıklamalar yapılıp işlerine konsantre olması sağlanmalıdır. Yoksa herkes birbirine şüpheyle bakacaktir bu durum askeri darbe kadar endişe vericidir.

SN. CUMHURBAŞKANI DAVALARINDAN VAZGEÇTİ

Sn. Cumhurbaşkanı dün siyasetin ve Türkiye Kamu oyunun normalleşmesi hatrına çok önemli bir kararı açıkladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımızın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı ve daveti önemlidir.

Bu önemli davranış bulanık suda balık avlamak isteyen, bu uğurda arkadaşlarını dahi sosyal medya paylaşımlari ile köşeye sıkıştırma karektersizliğine sahip cadı avına çıkmış zavallilarin avuçlarını yalamalarını sağlayacaktır.

Sn. Koncuk ne güzel özetlemiş;

"Sn.Cumhurbaşkanı Bir milat olarak, "şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları, bir kereye mahsus olarak davalarımı çekiyorum ve affediyorum" dedi.

Sn. Cumhurbaşkanın bu açıklaması doğrudan açtığı davalarla ilgisi olsa da, sosyal medyada bu sebeple açılan soruşturma ve açığa almalarda da etkili olmalıdır.

Savcı, hakim ve yetkililer, Sn. Cumhurbaşkanının bu mesajından hareketle muhakeme ederek diken üstünde olan insanları rahatlatmalıdır.

Çünkü benzer iddialarla bir çok kamu çalışanı ya gözaltına ya da açığa alınmıştır.

Sn. Cumhurbaşkanı bu açıklaması ile, bu kapsamda yapılacak soruşturmalar için net bir çizgi ortaya koymuştur.

Dilerim, bazı olayları gereğinden fazla abartarak, adeta zulüm derecesinde yaklaşım sergileyenler, fırsatı ganimete dönüştürmeye çalışanlar, yaşananlardan kendine pay çıkarmaya çalışanlar, Sn. Cumhurbaşkanının bu çok net açıklamasından bir sonuç ve ders çıkarırlar..."