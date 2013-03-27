Bize bu zor zamanları yaşatan Müslüman kisvesi altına gizlenmiş, alçak, hain ve haysiyetsiz, Müslümanlar yerine Yahudi ve Hristiyanları dost edinen, kendi halkına kursun sıkın, tanklarla üzerinden geçin yakın, yıkın diye talimatlar veren, Ümmetin en hassas duygularını istismar eden konuşmalarla masum insanların zihin dünyalarını alt üst eden ve kendilerine inan bu insanların en masum duygularına tecavüz eden BE'LAM'lara LANET olsun...

Bize bu zor zamanları yaşatan,

Milletin canını, malını, vatanını, namusunu emanet ettiği ve yine milletin kendisine emaneti olan tankı, topu, uçağı, helikopteri ve bilcümle silah ve teçhizatı, millete karşı kullanmaktan çekinmeyen, masum sivillere ve halka ateş açan üzerine bomba yağdıran, hiçbir darbe döneminde ve hatta savaş zamanında dahi bir benzeri görülmemiş şekilde Milletin iradesinin temsil edildiği mekana TBMM ne bomba yağdıran, milletin çeşitli kurumlarını bombalayan, milletin can, mal, namus emniyetini muhafaza etmekle memur polisimize hunharca, hatta hayvanca saldıran ve elliye yakın kardeşimizi şehit eden,

aklını, iradesini, iz'anını ve imanını kendisini kukla edenlerin ellerine bırakan ve şerefli ordumuzun içine haince sızmış, aşağılık emellerini gerçekleştirme hülyasına yenilen zavallılara da LANET olsun...

Ve bütün bu yaşananlara tiyatro, oyun, mizansen v.s. diyen, habis bir ruh taşıyan, insan görünümlü hayvanlara da LANET olsun...

Bütün bu olayları planlayan organize eden, yöneten, finansal destek sağlayan dahili ve harici köpeklere de LANET olsun...

Ve SELAM..!

Sinesini tanklara, uçaklara, helikopterlere tereddütsüz, gözünü kırpmadan ve bir an olsun geride bıraktıklarını düşünmeden siper eden ve elinde bayrağından başka silahı olmayan şehitlere, gazilere ve günlerdir kendisine emanet edilen MEYDANLARI boş bırakmayan aziz milletimin tüm fertlerinin üzerine olsun...

Rabbim şehitlerimizin şehadetini kabul buyursun...

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl. Ve kafir ve Münafık ve Zalim ve Hain ve Müşrik kavimlere karşı ve yine dahili ve harici işbirlikçilerine karşı bize yardım et...

Tek bir fert kalana kadar hepimiz bu vatan, bu ezan, bu bayrak, bu devlet, bu millet için ölmeye hazırız...

Ali TOPALOĞLU