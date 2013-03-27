Bu necip millet 27 gün boyunca ilk günkü coşku, heyecan ve görev şuuruyla, vazifesini tamamlayarak, ellerinde bayrakları ile geldikleri meydanlara, bayraklarına sımsıkı sarılarak döndüler evlerine.

Halkımız dünya tarihinde belki de bir benzeri olmayan bir destan yazdı demokrasi tarihine. Hem de altın harflerle...

Merak ettim biz içerde bu kardeşlik ikliminin havasını teneffüs edip (istisnalar dışında) tek yürek, tek ses olmuşken, dünyanın geri kalanı nasıl bakıyor, nasıl görüyordu yaşananları?

İşte bir kaç örnek size;

Nerdeyse tüm dünya liderleri bekle gör politikası izledi, eksenin ne tarafa kayacağını gördükten sonra 16 Temmuz sabahından itibaren Hükumete destek açıklamaları peş peşe gelmeye başladı.

Sevinç çığlıkları atanlar da vardı duaya açılan ellerde,

Darbe girişimi Mısır'da 3 Temmuz darbesini ayakta alkışlayan ve sonrasında Sisi'nin hizmetkarı olan sanatçılar, Siyasetçiler, sevinç çığlıklarını gizlemediler. Bunlardan en öne çıkanı Türkiye düşmanı tv programcısı Ahmed Musa oldu ve ilk dakikalarda şunları yazdı "Nerede bu Erdoğan? Artık Mursi ve Muza(Katar Emiresi) sana fayda etmeyecek. El-cezirenin başı sağolsun" diyerek sevinicini gizlemiyordu. Bunun onlarca örneği var maalesef.

Öte yandan sosyal medyada açılan "Türkiye'de darbeye hayır" Hashtag'i de milyonlarca kişinin desteğini aldı. Bir yandan da Müslüman dünyasında eller semaya açıldı ve müslümanların son kalesi olan bu coğrafya için rahmeti ve ihsanı bol olan Yüce ALLLAH'tan yardım istedi Müslümanlar.

Gördük ki Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir.

Dışarı böyleyken içeriden de bir kaç örnek veresim geldi.

Burada M.H.P. genel Başkanı Devlet BAHÇELİ Bey'e özel bir yer ayırmak gerekir. Zira Onun oynadığı rolü tarih ayrı bir başlık altında anlatacaktır. İşgalcilerin Türk askeri kılığında harekete geçtikleri o anda, Devlet Bey kitlesini seferber etmekte tereddüt göstermedi. Diğerleri gibi muğlak ve göstermelik açıklamalar yapmadı. Hele de siyasi rakibi, altı ay sonra başbakan olacağım diye meydanlarda gezinen ve FETÖ tarafından desteklendiği iddia edilen hanım efendiyi daha ne ekranlarda ne meydanlarda görmek nasip olmadı.

Ben Deniz BAYKAL'dan da bir duruş bekleridim mesela. Çünkü isteklerine boyun eğmediği için kirli bir kaset komplosuyla koltuğundan olan bir mağdur kendileri.

Öte yandan aklını, izanını, iradesini başkalarının eline vermişlere ne demeli?

Elbette her akıl bir yerden sonra telkine itirazla, teklife yönelebilecektir. Bunun önlenmesi için FETÖ başının telkinlerine ilahi bir nitelik yüklenerek, mensuplarının zihinlerinde, onları kabul etmemenin günah olacağı saplantı haline getirilmiş maalesef.

15 Temmuzdan itibaren onca ihaneti görüp te hala orada, o bize en yabancı topraklarda varlığını sürdüren ve battıkları bataklıktan bir türlü kurtulamayanlar işlenen suçlara "sebep olan yapan gibidir" hükmünce iştirak etmiş sayılırlar.

Yaşadık ve yıllardır söylediklerimizin gerçekliğini gözümüzle de gördük.

Onca yaptıkları pislikleri, attıkları iftiraları ve darmadağın ettikleri hayatları gördük.

Bizi bir kere daha kandıramayacaklar.

Tuzaklarıyla hileleriyle oyunlarıyla ve kurdukları irili ufaklı çetelerle defolup gidecekler hayatımızdan.

Gitmeseler de kendileri bilir.

Yeniden meydanları, sokakları, caddeleri doldurmamız için bir SELÂ bir telefon ekranı, bir de o ekrandan yayılan emin bir ses yeterli,

"SOKAĞA ÇIKIN."

Vesselam...