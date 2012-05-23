  • Rafet KELEŞ Şehit ve Gazilere Eşitlik 07 Ekim 2016 Cuma rafetkeles@gmail.com Rafet KELEŞ
    Terörle Mücadele edenler Bu ülkenin Gazisi değil mi ? Ben 23 senelik Gaziyim, 23 senede kapımı çalan, birseye ihtiyacın var mı diyen olmadı.

    Hatta aksine, bugüne kadar derdimizi anlatmak istediğimiz tüm kapılar yüzümüze kapandı.15 Temmuz'da Şehit-Gazi olanlara lafım yok.


    Benim itirazım Devletin çifte standartına, ikiyüzlülüğüne.     Askerde Şehit-Gazi olanlara ilgi gösterilmiyor.

     

    Askerde çatışmada Gazi olup, daha tam iyileşmeden, pijamasıyla kendi imkânlarıyla Şehirlerarası otobüsle evine gönderilen Gaziyi siz unutmuş olabilirsiniz ama ben unutmadım.

     

    Askerde Şehit olan askerimizin Tabutunun kamyonet kasasında götürüldüğünü unutanlar olabilir, ama ben unutmadım.

     

    Askerde Şehit olan askerimizin ailesine bağlanan maaşını, olay kaza sonucu oldu diye o güne kadar ödenen paraların, yoksul ailesinden geri istenmesini, hatta bunun için Şehidin evine haciz gönderilmesini siz unutmuş olabilirsiniz ama ben unutmadım.

     

    Askerde sakatlanarak bacağı kesilen, bu yüzden protez kullanmak zorunda kalan, ama sırf olay kaza ile oldu diye protez parasını Devletin ödemediği ve o protezi Gazinin banka kredisi ile aldığını siz unutmuş olabilirsiniz,ama ben unutmadım.

     

    Askerde Gazi olan, ama yine olayın kaza olduğu ortaya çıktıktan sonra Devletin, Protez parasının Gaziden geri istendiğini, hatta proteze haciz konulmak istendiğini siz unutmuş olabilirsiniz, ama ben unutmadım.

     

    Devlet hala, Askerde Şehit-Gazi olan askerine Ev alabilmeleri için Borç para vermekte (bunun miktarı da ayrı bir sorun) ki verilen rakam ile ev sahibi olmak imkânsız.

     

    Örnekleri çoğaltmak mümkün, sadece isimler ve tarihler değişiyor, ama yaşanan sıkıntılar maalesef ki değişmiyor.

     

    Askerlik görevi sebebiyle hayatını kaybedenlerin geride kalanları veya uzuvlarını kaybeden bizler yıllardır bu sıkıntılarımızı anlatmaya, sesimizi duyurmaya, fark edilmeye çalışıyoruz.

     

    Bizler Devletimize güvendik ama maalesef Devlet bizi yarı yolda bıraktı. Askerlik görevini yerine getirirken canlarını ve uzuvlarını veren bizler, yıllardır Hayal kırıklığı ve umutsuzluk içerisindeyiz.

     

    15 Temmuz'da Şehit-Gazi olanlara nasıl sahip çıkılıyorsa, Vatan için Askerde aynı özveriyi gösterenlere ve geride kalanlara da sahip çıkılmasını bekliyoruz.

     

    Yıllardır Şehit ve Gazileri, Kanun Numaraları ile ayırarak insanları mağdur eden Devlet, şimdi de 15 Temmuz'da Şehit-Gazi olanları,Askerde Şehit-Gazi olanlarla ayırarak yeni mağduriyetlere sebep oluyor.

     

    Bizler, Devletin büyüklüğünü, Şehit ve Gazileri arasında ayrım yapmadan,eşit haklar vererek ve hepsine sahip çıkarak göstermesini istiyor ve bekliyoruz.

     

    Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna Canlarımızı, Uzuvlarımızı vermiş kişiler olarak bunu istemenin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

     

    Saygılarımla

     

    GAZİ RAFET KELEŞ

     

     
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YORUMLAR

17 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

  • resim Mert Sezgin Editöre şikayet et 07 Ekim 2016 Cuma 18:32 Sen iyisimi, yazma be arkadaşım yazma! Hangi misyon ve konumla bunları yazıyorsun ki canının istediği şeylere vurgu yapıyor istemediğine yapmıyorsun. 3713 sayılı yasa da anılmayan muharip Gazilerin çocuklarına iş hakkı verilmedi unutmadık. 2012 yılından önce patlayıcı madde sebebiyle zaman sınırlaması sebebiyle kapsama alınmayanları unutmadık... 2013 Yılında vAZİFE şEHİTLERİ İLE MALUL RÜTBELİLERE %25 zammı seni bilmem ama biz unutmadık. Rütbelilerle aynı kanunda olduğunuz halde çalışırken maaşalarınız kesilmezken bizlerin ki kesiliyor onu unutmadık... Senin hiç bir şekilde Rütbeliler lehinde bir şey yazmak ihtiyacı duymadığını da biz unutmadık ve çok iyi bilmekteyiz. Ahkam keserken hakkaniyetli olmazsan kimse sana saygı duymaz. Ayrıca sen askerlik GÖREVİ değil vatani hizmetten malulsün. "Görev" daimi personel için zikredilir. "Vazife" onlara zimmet kavramıyla tevdi ve tebliğ edilenler için geçerlidir. Vatani hizmetten faydalanıyorsunuz ve malul sayılmayan bir çok insana göre durumunuz fevkalade iyidir. Yine söylüyorum. Ya bu ülkede ki çarpıklıkların hepsine değin; ya da sırf kendine yontmaktan vazgeç! Ve bence sen yazma arkadaş. Çünkü terazinin bir tarafı hep aşağıya sarkıyor sende! Çok aleni sırıtıyor bencilliğin! Vs. dediklerin bir hayat ve insanı ilgilendiriyor ki çok aleni haksızlıklara vs. diyemezsin! 27 Yanıtla
  • resim Rafet KELEŞ @Mert Sezgin Editöre şikayet et 11 Ekim 2016 Salı 14:45 Rahatsiz oluyorsan okuma benim yazdıklarımı Kardeşim. Ben Vazife Malûlüyüm,tabi ki en başta kendim gibi olanların sıkıntılarını yazıcam. Ayrıca bu değindiğin konularla ilgili yıllardır yaşıyorum. Ben senin bahsettiğin gibi bencil birisi olsam,sadece kendi çıkarlarımın peşinde koşar bunu da buralarda yazmam. Anladığım kadarıyla sen rütbelisin,geçmiste bize bu hakları verin,rütbelilere vermeyin diye birşey mi yazdım ? Bize zam verin rütbelilere vermeyin diye bir talebim mi oldu ? Eksik yazabilirim,o an aklıma gelmiyor olabilir,onlari da sen yaz,bu sayfalardan yayınlansın. Ben Şehit ve Gazilerin Kanun Numaraları ile ayrılmasına karşıyım,birine verilip digerine verilmeyen haklara karşıyım,herkese eşit davranılması taraftariyim. Dernekler Vazife Malullerini ayakbağı görürken nerdesin sen ? Vazife Malulleri Konut kredisi bile alamazken,3713'lü rütbeliler kredinin yanında bir de kira yardımı alırken bu itirazları yapıyormuydun ? Dernekler,Vazife malulü rütbeliler için,alamadiklari haklar,ugradiklari haksızlıklar için ne yapıyor,soruyormusun dernek yöneticilerine ? Ben kısaca diyorum ki,Şehit ve Gaziler kanuayrilmasiarı ile ayrilmasin, tarihe bakılmaksızın,zaman aşımı olmaksizin herkes eşit haklardan yararlansın. Ne rütbeli ne de Er-Erbaş kimse mağdur edilmesin. Sen buna da itiraz edersin. 19 Yanıtla
  • resim HACI BUMBALA Editöre şikayet et 12 Ekim 2016 Çarşamba 11:53 EY GÜZEL İNSANLAR BİR BİRİMİZİ ÜZMEKLE BİR YERE VARAMAYIZ ORTADA BİR HAKSIZLIK VARSA ONUN MÜCADELESİNİ VERMELİYİZ. ALLAH ĞÖNLÜNE ĞÖRE YENİ HAKLAR VERSİN 19 Yanıtla
  • resim kılıç2000 Editöre şikayet et 12 Ekim 2016 Çarşamba 08:08 önce Mehmet sezgin arkadaş sen bu güne kadar erlerin haklarını savundunmu ?yok çoğunuz burada bana kızabilirsiniz ama biz 30 tl maaş alırken şınakta bazıları dünyanın maaşını 2 kat aLIYORDU SEN SAÇMALAMIŞSIN er dediğin çıkar gözetmeden askere giden vatan evlatlarıdır bu devlet ayrım yapmadan her hakkı vermek zorundadır ben rütbeli er ayrımı yapmıyorum sen bunları git dernek başkanınıza sor rafet kardeşim sonuna kadar haklıdır 15 temmuz da beli incinen polis bile uçak geçti düştüm belim ağrıyor diye gazilik istiyor ben şahitim çoğunada veriliriyor lolo okumayın bana er adı üstünde er gariban çıkar beklemeyen vatanı için gitmiş göreve ha şuda var benim çok değerli çok şerefli komutanlarımda var vazife malülü senin canın onlarınkindende erlerinkindede değerli değil kalkmış burda konuşuyorsun kardeşim tek çaresi var hamit yıldız gibi bir dernek başkanı olacak ayrım yapmayan er rütbeli hepsi kardeşim diyen ama bu millete iylik yaramaz birlik olmadan dirlik olmaz ben asker polis er rütbeli bu vatana canını vermiş uvzunu vermiş her insanın şehit sayılmasını gazi sayılmasını istiyorum kimse canını yolda bulmadı her insanın canı değerlidir saygılarımla 10 Yanıtla
  • resim Ahmet GÜRBÜZ Editöre şikayet et 14 Ekim 2016 Cuma 11:05 Değerli gazi arkadaşlarım,siz kendi aranızda bu kadar ayrışmışken,birilerinin sizi birleştirmesini nasıl umarsınız..Biz kendi vicdanımızda vatana millete ve bayrağımıza olan bedeli beklentisiz karşıladık..Beklenentileri karşılamak v hükümetlerin tasarrufu,ister versinler ister vermesinler..biz onlar için şehir gazi olmadık, milletinmizin vicdanı bizim için daha önemlidir.. 9 Yanıtla
  • resim Dogan73 Editöre şikayet et 08 Ekim 2016 Cumartesi 23:21 Aynen öyle sene 94 hakkari çukurca da yaralandim helikopter ile hakkari de hastaneye orda bir gece kaldıktan sonra diyabakir hastane ve tedavi bitmeden bana verdikleri pijamalari dahi istediler hastanenin alkatina depoya gönderdiler 44 numara giydigim halde bana 41 numara bir bot verdiler pantolon tayt gibi ust taraf ise tam tersine çok büyüktü yol param yoktu hastane odalarını dolaştım uçakla gidebilmek için ama topladigim para otobus parasına bile yetmedi tam bir rezillik o günleri hatırlamak istemiyorum. 8 Yanıtla
  • resim aydın arslan Editöre şikayet et 07 Ekim 2016 Cuma 21:02 başbakan 15 temuz tırnağı da yara almışsa para alacak diyor yararlanıp ta maaş alamayan binlerce terör gazisi var 23 yıldır gazi olup 2800 tl gazi maaşiyla geçinen gaziler var başbakan 15 temuz gazilere en duşuk 3200 tl maaş bağlanacak dedi 7 Yanıtla
  • resim Bayram YILDIRIM @Dogan73 Editöre şikayet et 26 Ekim 2016 Çarşamba 12:01 ŞEHİT VE GAZİ AİLERİNE TOPLANAN PARADAN TÜM TÜRKİYE GENELİ ŞEHİT VE GAZİLERE EŞİT MİKTARDA DAGITILACKMI? 7 Yanıtla
  • resim mehmet şahan Editöre şikayet et 07 Ekim 2016 Cuma 14:11 bende bir gazi olarak arkadaşımın sözlerine katılıyorum 6 Yanıtla
  • resim kılıç2000 Editöre şikayet et 30 Ekim 2016 Pazar 17:13 MADDE 14- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir BU NE ARKADAŞLAR GAZİ SAYILMAYAN ŞEHİT SAYILMAYAN PROTEZİ ÖDENMEYEN LER BU VATAN İÇİN CAN VERMEDİMİ ORGANLARINI VERMEDİMİ KANINI VERMEDİMİ NEDEN BU AYRIMI YAPARLAR DİNDE MÜSLÜMANLIKTA BU VARMIDIR İŞLERİNE GELENLERE HEMEN KANUN ÇIKARTIYORLAR YA GÜNEYDOĞUDAKİ ASKER POLİS NE OLACAK YA 2012 DEN ÖNCEKİ İNSANLAR NE OLACAK 5 Yanıtla
  • resim muratatmaca Editöre şikayet et 07 Ekim 2016 Cuma 12:01 nedemek 15 temmuz şehidleri 15 temmuz gazileri bir değil diye yalamalık yapmayın buülkedeki gazilerle şehidler ayrılamaz biz oşehidlerin gaziolarak gururlarıyız ayrım yok yapanı allah kahreylesin 4 Yanıtla
  • resim Tamer ERKER Editöre şikayet et 07 Kasım 2016 Pazartesi 22:36 Sevgili arkadaşlar,üye olduğunmuz dernekler tarafından biz rütbeli vazife malüllerine verilmeyen %25 zam ve şehit ailelerine verilen ÖTV ödememe hakkı bizlere de verilmesi hakkında çalışma varmıdır.Görüşmeler yapılıyor mu? Bilen varsa lütfen yazsın..Gazi Tamer Erker 4 Yanıtla
  • resim Prince Editöre şikayet et 19 Ekim 2016 Çarşamba 11:39 Ya biz kendi aramızda uyumlu değiliz ki,bir başkası bizim sıkıntılarımızı dinlesin çözmek için çaba sarfetsin. Bir arkadaşımız gaziler arasında ki ayrımı dile getirmiş yazıya dökmüş, tabi ki eksiklikleri olabilir.Bize düşen eksiklik varsa bunu dile getirmek ve ilave yapmak.Yoksa kalkıp eleştiri getirmekle irdelemekle bir yere varamayız varılmaz da zaten. 3 Yanıtla
  • resim kılıç2000 @kılıç2000 Editöre şikayet et 12 Ekim 2016 Çarşamba 10:53 ismi yanlış yazmışım MERT SEZGİN ARKADAŞ OLACAKTI 2 Yanıtla
  • resim MEHMET ŞAHAN Editöre şikayet et 07 Ekim 2016 Cuma 14:09 AYNEN DOGRU 1 Yanıtla
  • resim gazi sedat @Ahmet GÜRBÜZ Editöre şikayet et 19 Ekim 2016 Çarşamba 08:49 10 numara 5 yıldız yorum için teşekkür ederim. Biz gazilerin hislerine tercüman olmuşsun kardeş sağlıklı yaşa.saygılarımla 1 Yanıtla
  • resim Mustafa AĞIRMAN Editöre şikayet et 15 Kasım 2016 Salı 21:46 BEN 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTLARINA İSTEKLİ OLARAK KATILAN BİR GAZİYİM. 15 TEMMUZ 2016 NIN GECESİ GAZİ SAYILAN KARDEŞLEMİZE AYIRIMCILIK YAPILARAK 3-4 KAT GAZİ MAAŞI BAĞLANACAK, O ZAMAN BEN BOŞU-BOŞUNA İSTEKLİ OLMUŞUM. ÇOK ÜZÜLÜYORUM. BİZ KIBRISTA 14 AY YAŞADIK, HER AN KORKUYLA YAŞADIK.LÜTFEN BİZLERE DE ÖTV İNDİRİMİ UYGULANSIN. SAYGILARIMLA. 0 Yanıtla

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