Askerde çatışmada Gazi olup, daha tam iyileşmeden, pijamasıyla kendi imkânlarıyla Şehirlerarası otobüsle evine gönderilen Gaziyi siz unutmuş olabilirsiniz ama ben unutmadım.

Askerde Şehit olan askerimizin Tabutunun kamyonet kasasında götürüldüğünü unutanlar olabilir, ama ben unutmadım.

Askerde Şehit olan askerimizin ailesine bağlanan maaşını, olay kaza sonucu oldu diye o güne kadar ödenen paraların, yoksul ailesinden geri istenmesini, hatta bunun için Şehidin evine haciz gönderilmesini siz unutmuş olabilirsiniz ama ben unutmadım.

Askerde sakatlanarak bacağı kesilen, bu yüzden protez kullanmak zorunda kalan, ama sırf olay kaza ile oldu diye protez parasını Devletin ödemediği ve o protezi Gazinin banka kredisi ile aldığını siz unutmuş olabilirsiniz,ama ben unutmadım.

Askerde Gazi olan, ama yine olayın kaza olduğu ortaya çıktıktan sonra Devletin, Protez parasının Gaziden geri istendiğini, hatta proteze haciz konulmak istendiğini siz unutmuş olabilirsiniz, ama ben unutmadım.

Devlet hala, Askerde Şehit-Gazi olan askerine Ev alabilmeleri için Borç para vermekte (bunun miktarı da ayrı bir sorun) ki verilen rakam ile ev sahibi olmak imkânsız.

Örnekleri çoğaltmak mümkün, sadece isimler ve tarihler değişiyor, ama yaşanan sıkıntılar maalesef ki değişmiyor.

Askerlik görevi sebebiyle hayatını kaybedenlerin geride kalanları veya uzuvlarını kaybeden bizler yıllardır bu sıkıntılarımızı anlatmaya, sesimizi duyurmaya, fark edilmeye çalışıyoruz.

Bizler Devletimize güvendik ama maalesef Devlet bizi yarı yolda bıraktı. Askerlik görevini yerine getirirken canlarını ve uzuvlarını veren bizler, yıllardır Hayal kırıklığı ve umutsuzluk içerisindeyiz.

15 Temmuz'da Şehit-Gazi olanlara nasıl sahip çıkılıyorsa, Vatan için Askerde aynı özveriyi gösterenlere ve geride kalanlara da sahip çıkılmasını bekliyoruz.

Yıllardır Şehit ve Gazileri, Kanun Numaraları ile ayırarak insanları mağdur eden Devlet, şimdi de 15 Temmuz'da Şehit-Gazi olanları,Askerde Şehit-Gazi olanlarla ayırarak yeni mağduriyetlere sebep oluyor.

Bizler, Devletin büyüklüğünü, Şehit ve Gazileri arasında ayrım yapmadan,eşit haklar vererek ve hepsine sahip çıkarak göstermesini istiyor ve bekliyoruz.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna Canlarımızı, Uzuvlarımızı vermiş kişiler olarak bunu istemenin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımla

GAZİ RAFET KELEŞ