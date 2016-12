Mert Sezgin

07 Ekim 2016 Cuma 18:32

Sen iyisimi, yazma be arkadaşım yazma! Hangi misyon ve konumla bunları yazıyorsun ki canının istediği şeylere vurgu yapıyor istemediğine yapmıyorsun. 3713 sayılı yasa da anılmayan muharip Gazilerin çocuklarına iş hakkı verilmedi unutmadık. 2012 yılından önce patlayıcı madde sebebiyle zaman sınırlaması sebebiyle kapsama alınmayanları unutmadık... 2013 Yılında vAZİFE şEHİTLERİ İLE MALUL RÜTBELİLERE %25 zammı seni bilmem ama biz unutmadık. Rütbelilerle aynı kanunda olduğunuz halde çalışırken maaşalarınız kesilmezken bizlerin ki kesiliyor onu unutmadık... Senin hiç bir şekilde Rütbeliler lehinde bir şey yazmak ihtiyacı duymadığını da biz unutmadık ve çok iyi bilmekteyiz. Ahkam keserken hakkaniyetli olmazsan kimse sana saygı duymaz. Ayrıca sen askerlik GÖREVİ değil vatani hizmetten malulsün. "Görev" daimi personel için zikredilir. "Vazife" onlara zimmet kavramıyla tevdi ve tebliğ edilenler için geçerlidir. Vatani hizmetten faydalanıyorsunuz ve malul sayılmayan bir çok insana göre durumunuz fevkalade iyidir. Yine söylüyorum. Ya bu ülkede ki çarpıklıkların hepsine değin; ya da sırf kendine yontmaktan vazgeç! Ve bence sen yazma arkadaş. Çünkü terazinin bir tarafı hep aşağıya sarkıyor sende! Çok aleni sırıtıyor bencilliğin! Vs. dediklerin bir hayat ve insanı ilgilendiriyor ki çok aleni haksızlıklara vs. diyemezsin!