Değerli Şehit Yakınları, kıymetli Gaziler,

Hepinizin de malumu olduğu üzere 800 yıldır üzerinde yaşadığımız vatanımızdan söküp atılma çalışmaları son yüzyılda oldukça hız kazanmış, yüzbinlerce şehidimizin kanı ile sulanan topraklardan atılma projelerinin arkasında bulunan eli kanlı karanlık güçler son 50 yılda bu haksız, mesnetsiz ve hiçbir insani değere sığmayan haince girişimlerini hızlandırmışlardır.

Bu haince projelerin arkasında bulunan o güçlere Mars’ ta Türk var dense önce dizlerinin bağı çözülür sonra hepsi bir araya gelerek düzenledikleri gizli toplantılar ile nasıl bir hainlik planlasak ta Mars’ tan Türkleri atsak derdine düşerler.

Tarihten ders almayan bu korkak ve hainler birliği Türk’ ün demirden imal silahtan korkmayacağını, yılmayacağını halen anlamış değillerdir.

İcap ederse kesilmeye gelecek başın, eğilmeye gelmeyeceğini anlamış değillerdir.

En zor zamanlar vukuu bulduğunda hep bir araya gelerek verdiğimiz derslerin neticelerini unutmuşlardır.

En son 15 Temmuzda Milletin, İstiklali için nasıl sokaklara döküldüğü malumdur.

Hangi milletin ferdi tankın önünde durur ?

Kurtuluş mücadelesinde yağmur altında cepheye götürdüğü top mermileri ıslanmasın diye evladının üzerindeki battaniyeyi alıp emanet olan mermilerin üzerine örten ANA’ dan başka millette var mıdır ?

Her şehadete yürüyüşünde ya da her evladını al bayrağa sarılı tabut ile toprağa verirken VATAN SAĞ OLSUN diye bağıran başka bir millet var mıdır?

Ağır yaralanan silah arkadaşının başında neden ağladığını soran Tabip Asteğmene “ Kan lazım benden almıyorlar, Hasan’ın kanı A diyorlar, benimki B mi neymiş neden almıyorlar “diye ağlayan erin olduğu hangi ordu dışarıdan yapılan böyle kahpe planlarla dize getirilir ?

Ne kadar terör örgütü icat etsinler boş, ne kadar masum insanımızın haince, kahpece kanını dökmeye çalışsınlar boş,

Allah Allah nidalarıyla düşmana taarruz eden milleti ne durdurabilir ?

Gün birlik olma günüdür.

Toros Dağlarında, dumanı tütmeyen tek bir çadır kalmadan asla başarıya ulaşamayacaklar.

Damarlarımızdaki asil kan kurumadıkça asla başarıya ulaşamayacaklar.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

A.Kaan KIRBAŞOĞLU

( E ) Gazi Jandarma Yüzbaşı