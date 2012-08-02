Pozitif ayrımcılık nedir?

Son yıllarda hatta hükümetimizin ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın dilinden düşürmediği Şehit Aileleri ve Gaziler, Engelliler için v.s Pozitif ayrımcılık ilkesi söylenip duruyor.Peki?

Pozitif ayrımcılık nedir?

Türkiye de, dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak 2010 Anayasa değişikliği ile pozitif ayrımcılığı hukukumuza kazandırmıştır.

Bu değişiklerle birlikte Anayasamızın 10.cu maddesi şöyle demektedir: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olamaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. ”Bu madde, pozitif ayrımcılığı yalnızca kabul etmekle kalmıyor, bunun da ötesinde devleti bu ilkeyi yaşama geçirmekle de yükümlü kılıyor.

Ancak, bugüne kadar pozitif ayrımcılığın uygulanmasını sağlayacak, denetleyecek bir hukuki düzenleme yapılmamıştır. Oysa ki, Anayasada sözü edilen dezavantajlı grupların ekonomik, siyaset ve sosyal yaşamdaki yarışa çok geriden başladığı bir gerçektir.

Bu nedenle siyaset ve ekonomi alanlarında fiili eşitliği sağlayacak hukuki düzenleme ve yaptırımlara ihtiyaç vardır.

Şuanda şehit Aileleri ve Gaziler için söylenen yukarıda ki Anayasal haklardan ne kadar faydalana biliyor, ne kadar faydalanamıyor, bunu her ortamda açık açık söylüyoruz ama duyan yok.

Elbette ki; pozitif ayrımcılık demek, benim hakkımı ötekinden al, bana ver demek değildir yada benim haklarımı vermemekte değildir. Olması gereken herkese eşit haklar vermektir. Öz evlat üvey evlat yapmamaktır. Ötekileştirmemektir.

Yapılması düşünülen veya düşünülecek kanunlar masa başından değil de Şehit Aileleri ve Gazilerimizle bire bir istişare yapılarak yapılmalıdır.

Engeli nedeniyle evinden dışarı çıkamayan, tedavisini yaptıramayan, ortez-protezini cebinden karşılayanlar, ameliyat masalarında can çekişenler, Terör-vazife ayrımı, dahası çalışan Şehit yakınları ve Gazilerin iş ortamında uğradıkları kötü muamelelere karşı kati önlem alan ve uygulayan hatta uymayan yetkililere ağır cezalar gerektiren düzenleme yapılmalıdır.

Tacize uğrayan bir kadının şikayeti doğrudan nasıl kabul ediliyorsa Şehit yakını ve Gazilere de uğradıkları haksızlıklarda, talep ve şikayetlerinde aynı hak tanınmalıdır.

Bu yasal düzenlemeleri çıkartmakla yetmiyor uygulama konusunda hayata geçirilmelidir.

Aile ve sosyal politikalar bakanlığımızın ve Askeri Erkanımızın ivedi sesimizi duyması gerekmektedir. Toplum içerisinde hak ettiğimiz yerde olmamız isteniyorsa?

Önce Devlet gereğini yapsın ki toplumdan saygı bekleyelim…Saygılarımla…

Gazi Mehmet YOZCU