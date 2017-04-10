Türkiye genelinde %86 gibi bir katılımın sağlandığı referandumdan, evet sonucu çıkmıştır ve bu kadar yüksek temsiliyetin olduğu bir seçim meşrudur. İtirazlar beyhudedir.

Çıkan sonuçların geleceğe yönelik kritiğinin iyi yapılması, doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Yapılan propagandaların, söylenen sözlerin ve vaatlerin, seçmen üzerindeki etkisi, ilgili kişilerce ve uzmanlarca iyi tahlil edilmelidir.

Seçim ortamı, vatandaşlar olarak birçoğumuzu rahatsız etmiştir. Televizyonlar, radyolar, gazeteler, dergiler tamamen seçime endekslenmiş bir yaşama zorluyor.

Seçim propagandalarında söylenen sözler kırıcı oluyor ve halkı kutuplaştırıyor. Bu rahatsızlığın düzelmesi ise zaman alıyor. Farklı düşüncede olan insanlar birbirlerini ötekileştirdiklerinden dolayı, telafisi zor oluyor.

Ülkemizde bu sistemin değişmesi veya düzeltilmesi gerekiyor. Siyasiler birbirlerini suçlamak yerine, yaptıklarının yanında, yapacakları projelerle halkın karşısına çıkmaları ve kendilerini anlatmaları gerekiyor.

Referandum çalışmalarında değiştirilen 18 maddenin ve gelecek için yapılan projelerin yeterince anlatılamadığını düşünüyorum. Anlatılmak istendiyse de, maalesef bu polemiklerin, kavgaların arasında kayboldu.

Yapılan ropörtajlarda halkın çoğunun, değiştirilen anayasa maddelerini bilmediği ortaya çıktı. Halkımız yeterince okumadığından, kararlarını güven duydukları liderlerin isteğine göre kullandılar.

Ülkemizde en güvenilen kişi, sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanına, duyulan güven, sevgi ve saygı, referandumun evet yönünde ağır basmasını sağlamış ve az farkla da olsa yeni anayasa maddelerinin geçmesini sağlamıştır.

Partilerin görünen yüzleri ve halkla ilişkiler bölümünde olanların, halkın içinde daha fazla olmaları, halkı daha iyi anlamaları ve tahlil edebilmeleri, eleştirileri dinlemeleri gerekiyor. Sadece seçim zamanları yapılan bu görüşmeler yeterli olmuyor, yeni projeler, siyasi birer vaat olarak algılanıyor, yeterince kıymet verilmediği gibi, siyasilerin, halkla arasındaki mesafe açılıyor.

Bu kişiler, yapılan faaliyetleri ve yeni projeleri, teknik olarak anlatmanın yanında, halkın anlayabileceği dille anlatmaları gerekir. Her oy veren kişi neden ve nereye oy verdiğini bilmesi, verdiği oyun önemli olduğunu, sonuç ne çıkarsa çıksın, her bireyin kıymetli bir vatandaş olduğunu bilmesi, hissetmesi gerekiyor.

Bir seçim ortamını daha geride bıraktık. Halkın çoğunluğunun teveccühü yeni anayasaya evet oldu. Ben de yeni çıkan anayasa maddelerinin uygulanması ile eski parlementer sistemden daha iyi olacağını, daha çok iş yapılacağını düşünüyorum.

Yeni dönem de, devlet şefkatinin, yöneticilerimizin eliyle, siyasi düşünceleri ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızı kuşatması, ülke birliğimize ve beraberliğimize daha fazla katkı sağlayacaktır.

Vatandaşlar olarak da, hayır oyu vermiş olsa da, herkesin bu sonuca saygılı olması, birlik beraberlik içinde, seçilen kişilere yardımcı olması gerekiyor. Bunu bir vatandaşlık görevi bilerek, ülkemizi daha iyi bir geleceğe hep birlikte taşımamız gerekiyor. Dua ile

