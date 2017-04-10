Yaşamdan ne beklediğimiz ise hep bir muammadır. Hep huzur isteriz, fakat, bunun için, ya doğru şeyler yapmayız, yada yeterince mücadele etmeyiz.

Gençlikte, dengeli çalışmamız gerekirken, o, dengeyi hiçe sayarak, daha iyi bir iş, daha iyi bir kariyer edinmek için, bir çok ödünler veririz. Yapmamız gereken bir çok şeyi, kıymetini bilmediğimizden yada farkında olamadığımızdan dolayı erteleriz.

Çevremizle, sevdiklerimizle, ilgilenmemiz gerekirken, daha çok nasıl kazanacağımıza, mevki ve makamda, nasıl yükseleceğimize bakmaya başlarız.

Farkına vardığımız da ise iş işten çoktan geçmiştir. Bizden ilgi ve alaka bekleyen büyüklerimiz vefat etmiştir. Onların hayır dualarını alamadığımız için, ömür boyu vicdan azabı duyarız. Bu döngü böyle devam eder gider.

Fakat doğru zamanda doğru işler yaptığımızda, hayatın tadını alabiliriz ve bu doğru yapılan şeyler, bizi hem dünyada hem de ahirette mutlu eder.

Bu konu ile ilgili yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Hasta olan bir kişinin başından geçen bu olay bir çoğumuzun başına gelebilir, fakat önemli olan bu zamanı doğru değerlendirmek olmalı, hatta bu tür bir hastalığa maruz kalmadan, hayatın, yaşamın, bir emanet olduğunun farkında olmalı, hayatı bu minvalde, doğru yaşamalıdır.

Doktor arkadaşlarımızdan biri anlatıyor. Beyninde tümör çıkmış, genç sayılabilecek biri, muayenehaneme geldi. Yapılan tetkiklerden sonra, durumun ciddi olduğunu görünce, bunu hasta ile paylaştım.

Hasta kardeşimiz, hastalığın ciddi boyutta olduğunu duyunca, doktor bey yaşayacakmıyım diye sordu. Bu soruya zor da olsa cevap vermeye çalıştım. Senin yaşaman için beraberce uğraşacağız dedim diyor.

Sonra tedavi sürecine başladık ve iki yıl kadar tedavi devam etti. Bu zaman için de üç defa hastayı ameliyat ettim. Bu operasyonlar, hastalığı yok edemediyse de, onun rahatlamasını sağladı.

Bir gün beni aradı ve bana teşekkür etti. Neden teşekkür ettiğini sorduğumda ise bana, son iki yılı istediği gibi yaşadığını, bütün yapmak istediklerini yaptığını, buna benim sebep olduğumu, onu doğru yönlendirdiğimi söyledi.

Bu beni çok mutlu etmişti. Son iki yılda üç adet zor ameliyat geçirmişti. Hastalığı da yenememiştik, ama operasyonların haricinde, samimi muhabbetler, nasihatler çok faydalı olmuştu.

Sohbetlerimizde hastalığının, bir imtihan olduğunu, Allahın sevdiği kulları, zor bir imtihandan geçirdiğini, Allahtan gelene sabır gösterilmesini, Kuranda anlatılan eyup peygamber as. kıssasının, hasta olanlara, en güzel örnek olduğu ve sabrından dolayı, kuranda övülen peygamberler arasına girdiğini anlatmıştım.

Bu hasta kardeşim, bu iki yılı yaşarken, iyileşeceğini düşünerek, sanki yeniden doğmuş gibi mutlu olmuş, dünyevi hedeflerini bir tarafa bırakarak hayatı doğru yaşamaya başlamıştı. Yapmak istediklerini sıraya koyarak bu iki yılı, doğru bir şekilde yaşadığını, sevdiklerinin gönlünü kazandığını, ziyaretlerde bulunduğunu ve kutsal beldeleri ziyaret ederek ibadetlerini yerine getirdiğini, mutlu bir ses tonu ile anlatmıştı.

Ecel zamanı değişmemişti. Bu konuşmamızdan bir hafta sonra, bu, kardeşimiz vefat etti. Ben ise onunla geçen iki yılı düşündüğümde, bir taraftan vefatına üzülmüş, diğer taraftan da son zamanlarını güzel geçirdiği ve yapmak istediklerini yaptığı için sevinmiştim.

Bu hikayeden ders almalı ve hayatın her karesini ne istediğimizi bilerek yaşamalıyız. Yapmak istediklerimizi geciktirmemeliyiz, bu günkü işimizi yarına bırakmamalı, ertelemeden hemen yapmalıyız. Ecelin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Rabbimizin huzuruna çıktığımızda mahcup olmamak dileğiyle.