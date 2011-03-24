Yazıma geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. 12.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı torba yasanın 80. maddesi ne diyordu;

"...Bu Kanuna veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hâli ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu Kanuna göre aylık bağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilen kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik hâlleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz. ..."

Gazilere emeklilik şoku başlığı ile bu yazımdan konuya değinmiş ve acil çözüm getirilmesini istemiştim. Yazıma bu linkten ulaşabilirsiniz.;

http://www.gazihaber.com/kose-yazisi/926/gazilere-emeklilik-soku.html





O tarihte Gaziler Vakfı Genel Başkanı da o yazıma istinaden facebook hesabından hiçbir sorunu olmadığı duyurusunu yapmıştı.









Gelelim asıl konumuza, değerli Gazimiz Şenol AKTAY'a...

Kendisi terörle mücadele Gazisi ve 01.11.1994 tarihinde vazife malulü aylığı bağlanmış.

Daha sonra özel sektörde yıllarca çalışmış, sonrasında vazife malulü aylığı bağlanmadan önceki sürelerle askerlik borçlanmasını da yaparak 27.06.2008 tarihinde 2. emekli aylığı bağlanmış kendisine...

2013'de yürürlüğe giren 6495 sayılı yasada yer alan düzenlemenin ileride mağduriyetler oluşturabileceğini belirtmemize rağmen yukarıda görüleceği gibi Gaziler ve Şehit ailelerini temsil ettiğini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman AYLAR başta olmak üzere birçok dernek başkanımızdan benzer açıklamalar gelmişti.

Yasal düzenlemenin Ağustos 2013'ten itibaren geçerli olmasına rağmen bugün Gazimizin 2. emekli aylığı, yine bu yasal düzenleye istinaden kesildi... 5 yıllık ödenen maaşlar da kendisine borç kaydedildi...

Şimdi sorun ortada ve mağduriyetler yeni başladı...

Yeni mağduriyetler oluşmadan kim elini taşın altına koyacak acaba?

Başkan Lokman AYLAR mı, Başkan Taner URAN mı?

Buradan net olarak ifade ediyorum, kim bu meseleyi çözerse yine aynen buradan bu köşeden kendisi için tebrik yazısı yazacağım.









ŞEHİT RÜTBELİ OLURSA ASKERLİK MUAFİYETİ YOK

Bugün bir Şehit eşi aradı. Oğluna askerlikle ilgili tebligat gelmiş. Oğlunun askerlik muafiyeti olduğunu sanarken bir anda hayal kırıklığına uğramışlar. 1111 sayılı askerlik kanununa göre 3713 s.k. kapsamı rütbeli Şehitlerin çocuklarına maalesef bu muafiyet yanınmıyor. Yalnızca 3713 s.k. kapsamındaki Şehit erlerimizin yetimleri askerlik muafiyetinden yararlanabiliyorlar. Gazi çocuklarının zaten böyle bir muafiyet hakları yok... Şehidimizin rütbeli mi er mi olduğunun askerlik muafiyetinin belirlenmesinde ne önemi var acaba? Rütbeli Şehit yetimleri de bu Vatana emanet değil mi? Bu hususta da acil bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

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Sözün kısası, dernek ve vakıf Başkanlarının işleri zor kabul ediyorum. Eğer hakkı ile görevlerini yapmazlarsa öbür tarafta da işleri çok zor olacak. Bu sorunları çözmek, önce o sorunu çözebileceğine inanmaktan geçiyor. Lütfen önce kendinize inanın ve sonra mücadele edin. Başarı sizinledir. İyi haberlerinizi bekliyorum. Saygılarımla.





Hamit YILDIZ

Gazi J. Yzb.

Gazihaber.com