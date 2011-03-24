  • Hamit YILDIZ Şehit Aileleri ve Gaziler Yalnız Değil, Tebrikler Başkanım 25 Ağustos 2017 Cuma hamityildizim@gmail.com Hamit YILDIZ
    Geçtiğimiz günlerde, değerli Gazimiz Şenol AKTAY 2. emekli maaşının kesilmesi ve adına SGK tarafından borç çıkarılmasına ilişkin yaşamış olduğu mağduriyetini buradan dile getirmiş ve bu sorunu değerli Gazimiz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman AYLAR mı yoksa Başkan Taner URAN'mı çözecek diye sormuş, sorunu çözen için buradan tebrik yazısı yazacağımı deklare etmiştim.

    Tebrikler Lokman AYLAR Başkanım.

    Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman AYLAR'ın konuya duyarlı davranarak derhal gerekli mercilerle iribata geçerek bahse konu sorunun kısa zamanda çözümlenmesini sağlamasından dolayı gurur duydum. Yeri geldi eleştirdiğim zamanlar da oldu. Yiğide hak ettiği yerde hakkını vermek gerekir. Ellerine sağlık Sn. Başkanım. Allah sizden razı olsun. Sizinle gurur ve onur duyuyoruz. İnşallah duyarlı çalışmalarınız başkalarına da örnek olur. Saygılarımla.

     

    Hamit YILDIZ

    Gazi J. Yzb.

    Gazihaber.com

     

     
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YORUMLAR

3 Yorum

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  • resim Şenol aktay Editöre şikayet et 25 Ağustos 2017 Cuma 21:45 Başta lokman başkanım olmak üzere tüm gazi arkadaşlarıma sonsuz desteklerinden dolayı tesekur ediyorum beni gerek telefonla arayıp desteklerini esirgemeyen gazi kardeşlerim allah razı olsun iyiki varsiniz 1 Yanıtla
  • resim GAZİ TARKAN YILGÜN Editöre şikayet et 11 Eylül 2017 Pazartesi 17:22 Yiğidi öldür hakkını ver derler. Gaziler Vakfı Başkanı Sn Lokman AYLAR Gazi arkadaşımızı bende çok eleştirdim.Haklımıydım bana göre haklıydım.Ona göre de o haklı. Allah herkesin gönlüne göre versin. HELAL LOKMAN AYLAR BAŞKAN ... BENİ DERNEĞE ÜYE YAPMAYAN TANER URAN BAŞKANI DA İSTİFAYA DAVET EDİYORUM.... 0 Yanıtla
  • resim ismail koldan Editöre şikayet et 05 Eylül 2017 Salı 11:28 ben şehit kardeşiyim sonradan 2 yıllık otomotiv bölümünü bitirdim tekniker olamıyorum memur olmak isteyen şehit kardeşleri de var bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz sayın büyüklerimizden yardım bekliyoruz ALLAH ım razı olsun 0 Yanıtla

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