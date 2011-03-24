Tebrikler Lokman AYLAR Başkanım.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman AYLAR'ın konuya duyarlı davranarak derhal gerekli mercilerle iribata geçerek bahse konu sorunun kısa zamanda çözümlenmesini sağlamasından dolayı gurur duydum. Yeri geldi eleştirdiğim zamanlar da oldu. Yiğide hak ettiği yerde hakkını vermek gerekir. Ellerine sağlık Sn. Başkanım. Allah sizden razı olsun. Sizinle gurur ve onur duyuyoruz. İnşallah duyarlı çalışmalarınız başkalarına da örnek olur. Saygılarımla.
Hamit YILDIZ
Gazi J. Yzb.
Gazihaber.com
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