  • Rafet KELEŞ Bedelli Askerlik Geliyor 11 Ekim 2017 Çarşamba rafetkeles@gmail.com Rafet KELEŞ
    #BedelliAskerlikGeliyor

    -Askerliği nerde yaptın tertip ?

    -Ziraat Bankası Etiler Şubesinde,Sen ?

    -Vakıflar Bankası,Beşiktaş şubesinde.

    -Yalnız çok çektim be tertip, Fatura yatıranlar çoktu,bi de Emekli maaş günüymüş çok sıra bekledim. Bir Ömür gibi geldi.

    -Ben rahattım valla,çok kuyruk yoktu,bildiğin kebaptı benim askerlik,bankada önümde sadece 2 kişi vardı,15 dakikada bitti işim,ordan Starbucks'a gittim,akşama da arkadaşlarla bir kulüpte terhisimi kutluycaz,sende gelsene......

    Bu ülkede Bedelli askerliği Şehit ve Gaziler yaptı,en ağır bedeli onlar ödedi ve en az ilgiyi onlar görüyor.

    Hükümet tarafından,Bedelli için Cebinde para olanlara gösterilen ilgi,Şehit ve Gazilere gösterilmiyor. Bu ülkenin acı gerçeği bu maalesef ki....

    Dün, Ampute Milli Takımı şampiyon oldu da ,insanlar Gazi'nin kim olduğunu ,nasıl bir bedel ödediğini gördü. Ama merak etmeyin,birkaç güne onu da unuturuz.

    Yok unutmayız diyenlere soruyorum,geçen sene de Ampute Milli Takımın Şampiyon olduğunu kaçınız biliyordu ?

    Başka sorum yok...

    Gazi Rafet Keleş
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