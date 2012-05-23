Şehit yakınları ve Gaziler,Kağıthane belediyesinin Sosyal tesislerinde toplanmıştı. Aramızda Kore,Kıbrıs,Güneydoğu Gazileri ve Şehit yakınları vardı. Yemek yendi,sonra protokole mikrofon geldi,Siyasi partilerin ilçe Başkanları,Kağıthane Belediye Başkanı ve en sonda Kaymakam bey konuştu.
Hemen hepsi,Şehitlik ve Gaziliğin ne kadar kutsal olduğunu söyledi ve konuyu 15 Temmuz gecesine bağlayıp o gün yaşananları ve Cumhurbaşkanının çağrısı ile sokaklara çıkanları övdüler.
Konuşmalar yapıldı ve sonra herkes evlerine dağıldı. Bunda ne var diyebilirsiniz,ben ilk defa böyle bir ortama katıldım,benim bakış açım ve beklentilerim farklıydı.
Mesela Belediye Başkanı ve Kaymakamın,orda Şehit yakınları ve Gazilere bir sorunlarının olup olmadığını sormasını bekledim.
Mesela oraya yemeğe davet ettikleri insanlara yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini,ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını anlatmaları için fırsat verilmesini bekledim.
Orada edindiğim izlenim kısaca şu, Seçilmiş ve atanmış yetkililer,orada sadece formalite icabı bulunuyorlardı. Hepsi de birkaç süslü laf edip bir an önce Ordan kurtulma derdindeydi. Hiçbiri samimi değildi.
Hele ki Belediye yetkilisinin,Kıbrıs Gazisi 63 yaşındaki yaşlı amcaya dilenci muamelesi yaparak amcayı utandırması !!?? Orada,yetki verilen insanların,Şehitlik ve Gazilik ile ilgili hiçbirşey bilmediklerini,onlar için bu kavramların hiçbir şey ifade etmediğini bir kere daha anladım.
En basitinden,Büyükşehir Belediyesinin Sosyal tesislerinde,Şehit yakını ve Gaziler için ℅20 indirim yapılırken,bu organizasyonu yapan belediyenin Sosyal tesislerinde bile,Şehit yakını ve Gaziler için herhangi bir indirim yapılmıyor.
Çocuğumu kayıt ettirmek için gittiğim Devlet okulunun müdürü,benden 3500 TL kayıt parası istiyor. Bunun Türkçesi şu : Banane senin Gaziliğinden.
Oysa insan şunu duymak istiyor. Siz ödemeniz gereken bedeli zaten fazlasıyla ödemişsiniz,Çocuğunuz,
Şehit ve Gaziye Pozitif ayrımcılık yapıldığı söylenir ama Devletin kendi memurları bile bu ayrımcılığı yapmıyor.
İşin en acı tarafı bu ve bunun gibi sorunları dile getirebileceğimiz,bu sorunları çözecek resmi bir mercii yok.
Şehitlik-Gazilik Devletin umrunda bile değil.
15 Temmuz Şehit-Gazilerini bundan muaf tutuyorum. Çünkü Onlar için her türlü imkan seferber edilmiş durumda. Bizlerin Yıllardır alamadığı hakları fazlasıyla alacaklarına dair her türlü güvence onlara veriliyor.
Yanlış anlaşılmasın,Bu Vatan için fedakarlık yapan herkese Devlet sahip çıkmalı. Ama çifte standart olmadan,ayrım yapmadan herkese eşit haklar vererek yapmalı bunu.
Eğer Devlet gerçekten Büyük ise,Şehit ve Gazilere gerçekten değer veriyorsa, Holdinglerin,Spor kulüplerinin borçlarını affederek gösterdiği büyüklüğünü,Şehit ve Gazilerin borçlarını affederek göstermesini bekliyoruz.
Tazminat alamamış Vazife Malûllerinin Tazminatlarını ödeyerek göstersin büyüklüğünü.
Şehit ve Gazilere ev sahibi olmaları için borç vererek değil,Ev vererek göstersin büyüklüğünü.
Şehit ve Gazileri mağdur olan Devlet büyük olamaz.
Saygılarımla
GAZİ RAFET KELEŞ
Şehit ve Gaziye Pozitif ayrımcılık yapıldığı söylenir ama Devletin kendi memurları bile bu ayrımcılığı yapmıyor.
İşin en acı tarafı bu ve bunun gibi sorunları dile getirebileceğimiz,bu sorunları çözecek resmi bir mercii yok.
Şehitlik-Gazilik Devletin umrunda bile değil.
15 Temmuz Şehit-Gazilerini bundan muaf tutuyorum. Çünkü Onlar için her türlü imkan seferber edilmiş durumda. Bizlerin Yıllardır alamadığı hakları fazlasıyla alacaklarına dair her türlü güvence onlara veriliyor.
Yanlış anlaşılmasın,Bu Vatan için fedakarlık yapan herkese Devlet sahip çıkmalı. Ama çifte standart olmadan,ayrım yapmadan herkese eşit haklar vererek yapmalı bunu.
Eğer Devlet gerçekten Büyük ise,Şehit ve Gazilere gerçekten değer veriyorsa, Holdinglerin,Spor kulüplerinin borçlarını affederek gösterdiği büyüklüğünü,Şehit ve Gazilerin borçlarını affederek göstermesini bekliyoruz.
Tazminat alamamış Vazife Malûllerinin Tazminatlarını ödeyerek göstersin büyüklüğünü.
Şehit ve Gazilere ev sahibi olmaları için borç vererek değil,Ev vererek göstersin büyüklüğünü.
Şehit ve Gazileri mağdur olan Devlet büyük olamaz.
Saygılarımla
GAZİ RAFET KELEŞ
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.