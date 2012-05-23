Dün,yaşadığım semtin Kaymakamlığından aradılar,Gaziler günü dolayısıyla düzenlenecek olan yemekli toplantıya katılıp katılamayacağımı sordular. 23 senelik Gazi olarak ilk defa Resmi bir Kurumdan davet gelince katılmak istedim ve bu akşam gittim.

Şehit yakınları ve Gaziler,Kağıthane belediyesinin Sosyal tesislerinde toplanmıştı. Aramızda Kore,Kıbrıs,Güneydoğu Gazileri ve Şehit yakınları vardı. Yemek yendi,sonra protokole mikrofon geldi,Siyasi partilerin ilçe Başkanları,Kağıthane Belediye Başkanı ve en sonda Kaymakam bey konuştu.





Hemen hepsi,Şehitlik ve Gaziliğin ne kadar kutsal olduğunu söyledi ve konuyu 15 Temmuz gecesine bağlayıp o gün yaşananları ve Cumhurbaşkanının çağrısı ile sokaklara çıkanları övdüler.

Konuşmalar yapıldı ve sonra herkes evlerine dağıldı. Bunda ne var diyebilirsiniz,ben ilk defa böyle bir ortama katıldım,benim bakış açım ve beklentilerim farklıydı.

Mesela Belediye Başkanı ve Kaymakamın,orda Şehit yakınları ve Gazilere bir sorunlarının olup olmadığını sormasını bekledim.

Mesela oraya yemeğe davet ettikleri insanlara yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini,ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını anlatmaları için fırsat verilmesini bekledim.

Orada edindiğim izlenim kısaca şu, Seçilmiş ve atanmış yetkililer,orada sadece formalite icabı bulunuyorlardı. Hepsi de birkaç süslü laf edip bir an önce Ordan kurtulma derdindeydi. Hiçbiri samimi değildi.

Hele ki Belediye yetkilisinin,Kıbrıs Gazisi 63 yaşındaki yaşlı amcaya dilenci muamelesi yaparak amcayı utandırması !!?? Orada,yetki verilen insanların,Şehitlik ve Gazilik ile ilgili hiçbirşey bilmediklerini,onlar için bu kavramların hiçbir şey ifade etmediğini bir kere daha anladım.

En basitinden,Büyükşehir Belediyesinin Sosyal tesislerinde,Şehit yakını ve Gaziler için ℅20 indirim yapılırken,bu organizasyonu yapan belediyenin Sosyal tesislerinde bile,Şehit yakını ve Gaziler için herhangi bir indirim yapılmıyor.

Çocuğumu kayıt ettirmek için gittiğim Devlet okulunun müdürü,benden 3500 TL kayıt parası istiyor. Bunun Türkçesi şu : Banane senin Gaziliğinden.

Oysa insan şunu duymak istiyor. Siz ödemeniz gereken bedeli zaten fazlasıyla ödemişsiniz,Çocuğunuz, Çocuğumuzdur.